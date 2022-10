© Copyright : Brahim Mousaaid /Le360

VidéoAprès son élection, le week-end dernier, à la tête de l’Union constitutionnelle (UC), parti du centre proche de la majorité gouvernementale, Mohamed Joudar a déclaré avoir la volonté nécessaire pour faire sortir sa formation politique de la léthargie en lui «permettant d’occuper une place majeure», sur l’échiquier politique national.

«Avec le 6e Congrès, dont les travaux se sont déroulés le week-end dernier en présence de quelque 2.000 militants, l’UC a pris une nouvelle voie, celle de la dynamisation de ses actions pour être à la hauteur des aspirations de ses membres», a affirmé Mohamed Joudar, un vieux routier de l’UC, dans un entretien avec Le360.

Le nouveau patron du parti du Cheval a succédé à Mohamed Sajid, l’homme d’affaires qui a dirigé d’une main de fer, depuis avril 2015, cette formation politique réputée proche du Rassemblement national des indépendants (RNI), le parti de la Colombe que préside Aziz Akhannouch, chef de l’Exécutif.

Après son élection, le nouveau secrétaire général de l’UC, Mohamed Joudar, entend s’entourer, les jours à venir, d’un bureau politique élu, composé de 33 membres. Il compte également procéder à l’élection d’un conseil national (parlement) où devraient siéger quelque «300 militants».

«J’aspire à revitaliser le parti en le dotant de structures organisationnelles diversifiées et fortes telles que celles dédiées à la femme et aux jeunes et appliquer un programme d’actions politiques de proximité», a martelé le nouveau secrétaire général, par ailleurs député UC et vice-président de la Fédération royale marocaine de football.

Le 6e congrès a, en outre, élu l’ancien ministre de la Culture, Lahcen Abyaba, vice-secrétaire général de l’UC et maintenu Chaoui Belassal à son poste de président du conseil national du parti.

En conclusion, Mohamed Joudar a confié avoir été honoré par «le contenu du message de félicitations que Sa Majesté le roi Mohammed VI m’a adressé le lundi 3 octobre 2022».

«J’espère vivement être à la hauteur des attentes du Souverain», a conclu le nouveau secrétaire général de l’UC, qui est également vice-président de la Chambre des représentants.