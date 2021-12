© Copyright : DR

Kiosque360. Les Régions et les communes cherchent des profils qualifiés. Sept régions sur 12 ont lancé des appels à candidatures pour des hauts postes de responsabilité. Les salaires proposés peuvent atteindre celui d’un secrétaire général de ministère, avec les mêmes avantages. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath.

Pour leurs besoins en ressources humaines, les régions et autres collectivités territoriales recrutent à tour de bras. Différents postes sont à pourvoir: directeurs généraux des services, directeurs chargés des affaires de la présidence, directeurs des ressources et du développement social... Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte l’information dans son numéro du lundi 13 décembre, les différentes collectivités territoriales viennent de lancer des appels à candidatures pour des postes de responsabilité dans leurs administrations, conformément aux arrêtés et à la circulaire n° D 75-63 du ministre de l'Intérieur, en date du 15 Novembre 2021.

Ces textes, précise le quotidien, portent sur les conditions et modalités de nomination à certains postes supérieurs dans les administrations des collectivités territoriales, des établissements de coopération intercommunale et des groupements de collectivités territoriales. Concrètement, poursuit le quotidien, sept régions sur douze ont déjà lancé des appels à candidatures pour différents postes de responsabilité.

Il s’agit, plus précisément, de postes de directeur des services dans l'administration de la Région, de directeur des affaires de la présidence et du Conseil dans l'administration de la Région, de directeur des ressources, de directeur du développement social et des affaires juridiques, de directeur du développement économique et de l'aménagement du territoire dans l'administration de la Région, de directeur des ressources financières et humaines dans l'administration de la Région et de directeur général des services à l'administration de la commune.

Juste avant la fin du mandat du précédent gouvernement, rappelle le quotidien, le ministère de l’intérieur avait proposé pour adoption au Conseil de gouvernement quatre décrets relatifs à la nomination aux fonctions supérieures dans les administrations des collectivités territoriales et des groupements des collectivités territoriales, avec les salaires et indemnités y afférents. C’est dans le cadre de l'application de ces quatre textes, et suite à une circulaire adressée récemment par le ministère aux institutions concernées, que ces postes de responsabilité sont aujourd’hui à pourvoir dans différentes régions et communes du Royaume.

Le principe est, bien évidemment, de permettre aux collectivités territoriales d'attirer les compétences travaillant dans les secteurs public et privé, compétences dont elles ont grand besoin au regard de la diversité et de l'importance des tâches qu'elles ont à gérer. Il va donc de soi que les salaires proposés sont à la hauteur des profils demandés. Ainsi, à propos des émoluments de ces nouveaux responsables locaux, Al Ahdath Al Maghribia précise que le niveau du salaire et des indemnités du directeur général des services de la commune de Casablanca, par exemple, est équivalent à celui du secrétaire général d’un ministère.

Dans les autres villes gérées sous le régime de l’unité de la ville, le directeur général des services touchera le même salaire qu’un directeur central dans un département ministériel. Pour les autres communes de 15.000 habitants, les directeurs généraux des services auront le même traitement que les chefs de division dans des administrations de l’Etat. Il va de soi que les nouveaux responsables de l’administration locale vont également bénéficier des mêmes indemnités et avantages en nature que ceux des services centraux, à traitement salarial égal.