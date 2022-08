© Copyright : AFP

Au détour d’un festival dédié à la musique électronique, le président français Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit d'hier soir, samedi 27 août, une «visite au Maroc fin octobre». Le lieu, les formes et la manière qui ont été mis dans cette annonce lui donnent une impression de légèreté qui tord le cou aux usages diplomatiques.

C'est donc à l’occasion d’un festival de musique électronique que nous avons, ô surprise, appris que le président français s'apprêtait à entamer une visite d’Etat au Maroc, à la fin du mois d’octobre.

Cette annonce, supposée être importante, compte tenu du froid glacial qui caractérise actuellement les relations entre Rabat et Paris, en a laissé beaucoup sans voix. Il est vrai que dans la musique électro, la voix compte peu. Mais tout de même...

Emmanuel Macron cultive l’originalité. Un président jeune, caractérisé par son franc-parler, qui ne voit aucun mal à prendre des accents churchilliens, sans même subir l’ombre d’un blitz, pour annoncer aux Français «la fin de l’abondance». Son bronzage rend peu crédibles ses accents apocalyptiques, mais peu importe.

Ainsi donc, ce président qui veut révolutionner la façon de faire de la politique, a choisi le carré VIP du Touquet Music Beach pour faire, à des passants qui l’avaient accosté, cette annonce: «j’irai au Maroc fin octobre». Que doit-on penser de cette annonce au Maroc? Si on est un fan de musique électro, on pourrait peut-être envisager de la mixer sur des sons endiablés, pour se déhancher jusqu’à l’épuisement.

Mais si on veut être un tant soit peu sérieux, il devient nécessaire de dire à Emmanuel Macron qu’il existe une procédure, et un cadre, pour émettre ce genre d’annonce.

Il est également nécessaire d'expliquer que les Marocains n'ont guère apprécié la légèreté avec laquelle cette annonce a été faite. La forme n’y est pas du tout, et les usages diplomatiques ne s'accordent décidément pas au «trip» des rythmes de l'électro.

Puisque vous aimez la musique électronique, sachez, M. Macron, qu’il existe plusieurs festivals au Maroc qui lui sont dédiés. L’un d'eux aura justement lieu à Dakhla, ces 23 et 24 septembre. Il ne fait aucun doute que ses promoteurs accepteront de bonne grâce de l’ajourner à fin octobre, s’ils obtiennent la présence d'un hôte aussi prestigieux que vous.

Et si vous acceptez d’assister à ce festival, qui se déroule devant l’une des plus belles baies du monde, on vous pardonnera alors toutes les entorses que vous faites aux usages diplomatiques.