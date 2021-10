© Copyright : DR

Kiosque360. Des tensions deviennent palpables entre des élus du RNI à Casablanca après les élections des Conseillers de la deuxième Chambre. La raison: 5 RNistes auraient voté contre leur parti.

Au regard des résultats des dernières élections, on croyait que les rangs du RNI étaient suffisamment bien resserrés pour permettre aux élus du parti de remplir leurs missions dans les meilleures conditions. Cela ne devrait finalement pas être faciles Et pour cause, le parti de la Colombe doit déjà faire face à de mauvaises surprises émanant de son propre camp.

Dans son édition du lundi 11 octobre, Assabah rapporte qu’au sein du RNI c’est une véritable enquête interne qui est en cours pour découvrir l’identité des cinq élus du parti ou de ses alliés qui ne se sont pas alignés sur sa position lors des élections des Conseillers de la deuxième Chambre dans la région de Casablanca. Même si cela n’a pas changé grand-chose au résultat final, le fait que le RNI ait obtenu 5 voix de moins que ce qui était attendu intrigue fortement au sein du parti.

La même source rapporte que Zakaria Benkirane, tête de liste du RNI lors de ces élections et qui a néanmoins réussi à remporter son siège, a clairement montré son mécontentement après l’annonce des résultats, jugeant que les élus en question ont trahi le pacte. Il en est même venu à accuser Mohamed Haddadi qui menait les partisans du RNI dans la circonscription de Moulay Rachid d’être derrière ces votes « amis » contre la Colombe. D’ailleurs, les deux protagonistes ont eu un échange houleux sur la question en marge d’une rencontre au sein du parti à Rabat où la tête de liste du RNI à Casablanca a accusé son confrère d’avoir tenté de mobiliser des voix contre lui.

Mohamed Haddadi a pour sa part appelé le président du parti, Aziz Akhannouch, et son coordinateur à Casablanca, Mohamed Boussaid, à ouvrir une enquête pour identifier les 5 élus ayant voté contre leur propre parti. Pour lui, cette affaire n’est qu’une preuve de la «chasse aux sorcières» dont il est victime de la part de certains leaders du RNI. Il a également affirmé, selon Assabah, que ce n’est pas la première fois qu’il fait objet de manœuvres avec l’objectif de le décrédibiliser au sein même de son parti.