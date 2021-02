© Copyright : DR

Kiosque360. Le patron du PAM a été sollicité pour briguer la circonscription d’Al Hoceima lors des prochaines élections législatives. Abdellatif Ouahbi partirait avec l’avantage d’avoir toujours défendu les détenus du Hirak du Rif et appelé à tourner la page.

Le secrétaire général du PAM Abdellatif Ouahbi pourrait se présenter dans la circonscription d’Al Hoceima après avoir été sollicité par certains dirigeants de son parti. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 26 février, que Ouahbi part avec l’avantage d’avoir toujours défendu les détenus du Hirak du Rif et réclamé de tourner la page de ce dossier. Mais le patron du PAM n’a pas encore tranché entre la circonscription de Taroudant et celle d’Al Hoceima, même si l’un de ses proches n’exclut pas qu’il se présente dans cette ville où son collègue Mohamed Hamouti avait glané deux sièges lors des précédentes élections.

Ce dernier, qui préside la commission nationale des élections, a refusé de se représenter dans cette circonscription pour, dit-il, des raisons personnelles et professionnelles. D’autre part, c’est l’ancien président de l’équipe de football de l’IRT, Adil Dfouf, qui briguera un siège dans la circonscription de Tanger-Assilah même si ses chances demeurent minimes face à des concurrents plus coriaces. D’autant que Mohamed Hamami a émigré vers un nouveau parti et que le PAM a perdu le parrain des élections Ahmed Idrissi dont d’influence s’étend jusqu’au monde rural.

Le quotidien Assabah rapporte que, contrairement à ce qui a été corroboré par ses adversaires, le président de la commission de l’Intérieur à la chambre des représentants, Hicham El Mhajri, va se représenter dans la circonscription de Chichaoua où il jouit d’une bonne réputation. Lui aussi va chercher à engranger deux sièges comme il avait réussi à le faire lors des précédentes élections mais l’adoption du quotient électoral sur la base du nombre d’inscrits sur les listes électorales risque de freiner ses ambitions.

En revanche, des militants du PAM ont été surpris par la candidature de Kamal Laraki, bien qu’il soit à la tête de la liste des parlementaires qui ne fréquentent l’institution législative que le jour de l’ouverture du parlement le deuxième vendredi du mois octobre. Les PAMistes dans cette circonscription s’attendaient à ce que Ahmed Touizi, membre du bureau de la chambre des conseillers, soit cautionné par la direction du parti. D’autant plus que ce conseiller avait vaincu le PJD lors des élections partielles pour prendre la présidence de la commune d’Ait Ourir.