© Copyright : DR

Omar Sentissi du Parti de l'Istiqlal (PI) a été élu aujourd'hui président du conseil communal de Salé. De son côté, Jaouad Bahaji du Rassemblement national des indépendants (RNI) a été élu maire de Meknès. Quant à Najib El Ouazzani, du parti du Mouvement populaire (MP), il a remporté la présidence du conseil communal d'Al Hoceima.

A Salé, Omar Sentissi a obtenu 60 voix, contre 18 pour Mohammed Laalou du Parti du progrès et du socialisme (PPS), alors qu'un seul membre s'est abstenu.

Dix vice-présidents ont été également élus, à savoir, dans l'ordre, Latifa Alaoui Mhamdi du Parti authenticité et modernité (PAM), Noura Rssamba du Rassemblement national des indépendants (RNI), Abdelkader Al-Kihel (PI), Mohammed Al-Nejjar (PAM), Khadija Bouabid (RNI), Ahmed Farchidi (PI), Adnan Idrissi (PAM), Idriss Othmani (RNI), Mohammed Zalzouli (PI) et Ayachi Al-Harchi du Mouvement populaire (MP).

Le poste de secrétaire du conseil a été confié à Fatima Ben Cheikh (RNI), qui aura comme adjoint Mustapha Bajja (PAM).

A Meknès, Jaouad Bahaji du RNI a été élu à la tête du conseil de la commune. Le nouveau maire de la cité ismaélienne a obtenu 40 voix sur les 61 sièges que compte la ville.

Dans une déclaration à la MAP, le maire de Meknès a souligné que les membres du conseil de la commune sont appelés à relever un ensemble de défis pour remettre la ville sur les rails du développement, notamment sur les plans économique, culturel et environnemental.

Soulignant que l’ensemble des composantes du conseil ont une "vision claire qu’ils œuvreront à mettre en place, à travers des programmes bien définis et une méthodologie de travail inclusive", le nouveau président du conseil de la commune a invité le secteur privé à participer à la nouvelle dynamique de développement.

A Al Hoceima, Najib El Ouazzani, du MP, a été élu, lundi 20 septembre 2021, président du conseil communal. Il a obtenu 21 voix sur les 31 membres que compte le conseil, contre 7 voix pour sa rivale Fatima Saâdi, du PAM, tandis que 2 membres se sont abstenus et 1 était absent.

Cette session, qui s'est déroulée en présence de représentants des autorités locales, a été marquée par l'élection des six vice-présidents du conseil, à savoir Ouassim Lbhar du parti de l'Equité, Karim El Ghazi du parti de l'Environnement et du développement durable (PEDD), Abdesslam Ghlebzari du parti de l'Unité et de la démocratie (PUD), Abdelali Nafsi du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Halima Laheet du PUD et Hayat Boulahjel du RNI.

Il a été procédé également à l'élection de Meriem Dadi, du parti de l'Union marocaine pour la démocratie (UMD), et Khadija El Oujdi du PPS respectivement secrétaire et secrétaire-adjoint du conseil.