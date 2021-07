© Copyright : Le360 (photomontage)

L’ancien champion marocain de full-contact et kick-boxing, Mustafa Lakhsem, est candidat pour les législatives prévues le 8 septembre prochain, sous les couleurs du Mouvement populaire (MP). Il aura pour principal rival El Habib Choubani, du Parti de la justice et du développement (PJD).

Mustafa Lakhsem vient de s’engager officiellement dans la politique. L’ancien champion marocain de full-contact et kick-boxing a eu la «tazkiya» (une accréditation) du Mouvement populaire pour se présenter au nom de cette formation politique aux prochaines législatives.

«Nous, les jeunes, ne devons pas rester à nous lamenter sur notre sort et attendre du changement. Nous ne devons plus nous contenter des réseaux sociaux pour crier notre colère et exprimer notre mécontentement quant à la mauvaise gestion de la chose publique. Mais nous devons voter et intégrer la politique pour essayer d’apporter un plus», a expliqué l’ancien grand sportif.

Sous la férule de Mohamed Ouzzine, Lakhsem, qui a rencontré Mohand Laenser, secrétaire général du MP, représentera ce parti aux prochaines législatives, prévues le 8 septembre 2021. «J’aime beaucoup ce parti et ce, depuis plusieurs années. Je suis fier d’en défendre les couleurs», a déclaré l’ancien champion.

Mustafa Lakhsem aura, entre autres, comme rival dans la circonscription Skhirat-Témara, El Habib Choubani. Ancien ministre chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, et actuel président pjdiste du conseil régional du Draâ-Tafilalet, ce dernier a décidé de ne pas se représenter dans la ville d'Errachidia, où il avait été élu député.