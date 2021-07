© Copyright : DR

Kiosque360. Le PJD a choisi de reconduire, comme candidats aux prochaines législatives, la majorité des élus islamistes de Casablanca. C’est ainsi que le maire Abdelaziz El Omari, de même que ses adjoints Abdessamad Haiker et Mustapha Lahya, aspirent à rempiler pour un autre mandat.

Des sources proches du PJD ont révélé les noms des candidats aux élections locales et parlementaires dans la région de Casablanca, élections qui auront lieu le 8 septembre. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 13 juillet, que les commissions des candidatures de Casablanca ont transmis la liste complète de ces membres élus au secrétariat général du parti. Et il s’avère que le PJD veut reconduire tous les élus connus dans la capitale économique avec à leur tête le maire actuel, Abdelaziz El Omari, qui a été désigné tête de liste aux législatives dans l’arrondissement d'Aïn Chok.

Son adjoint au conseil municipal, Abdessamad Haiker, dirigera la liste des législatives du parti à Anfa, ainsi que celle des régionales lors des prochaines échéances électorales. Dans les autres préfectures et arrondissements, le PJD a désigné comme têtes de listes Hamid Benghridou à Sidi Bernoussi, Mustapha Lahya à Moulay Rachid, Mouhssine Moufidi et Ramid El Fatmi à Ben M’sik Sidi Othman, Noureddine Karbal dans la circonscription des Roches noires, suivis du président de l’arrondissement de Hay Mohammedi, de Rachid Ajkini et de l’ancienne parlementaire Hakima Fassli. Le PJD a par ailleurs désigné le parlementaire Abdelmadjid Ait Laadila comme tête de liste dans la circonscription de Sidi Bernoussi.

Le quotidien AL Akhbar rapporte que le parti islamiste n’a pas encore tranché quant aux candidats qui se présenteront aux élections provinciales et locales, aussi bien à Casablanca qu’à Rabat-Salé et dans les autres grandes villes. En principe, les responsables régionales du PJD devraient voter pour les listes des candidats dans les prochains jours, avant de les transmettre au secrétariat général du parti, à Rabat. Selon les mêmes sources, des luttes intestines opposeraient des membres du parti dans certaines circonscriptions où certains dirigeants ont présenté leur candidature aux prochaines élections législatives.