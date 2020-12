© Copyright : DR

A Orlando, en Floride, comme à Liège, en Belgique, les Marocains résidents à l’étranger se sont réunis pour soutenir les initiatives du Royaume visant à défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale et les constantes de la Nation.

La communauté marocaine aux Etats-Unis a organisé, dimanche 6 décembre à Orlando, en Floride, une importante manifestation de soutien aux initiatives du Royaume visant à défendre l’intégrité territoriale, l’unité nationale et les constantes de la Nation, saluant l’action héroïque et décisive des Forces Armées Royales pour sécuriser le passage frontalier d’El Guerguerat et mettre fin aux actes de brigandage et de banditisme des milices du "polisario".

Cette manifestation, qui a connu la participation d’un grand nombre de Marocains installés en Floride ainsi que de plusieurs membres de la communauté marocaine venus d’autres Etats, dont la Virginie, New York et le Massachusetts, a également été marquée par la présence du Consul général du Maroc aux Etats-Unis, Abdelkader Jamoussi.

Brandissant des drapeaux marocains et entonnant les hymnes nationaux marocain et américain, les manifestants ont par la suite sillonné les principales artères de la ville d’Orlando dans un convoi composé d’une centaine de voitures.

Sous le slogan "Les Marocains d’Amérique au service de la cause nationale", cette manifestation a été marquée par la lecture d’un communiqué au nom des organisateurs dans lequel ils ont notamment hautement salué la sagesse et l’action décisive du souverain, ayant permis de rétablir un flux normal et régulier des personnes et des marchandises et de maintenir la paix et la stabilité.

Ce même dimanche 5 décembre, à Liège, en Belgique, la communauté marocaine résidant dans la région de Wallonie en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg a organisé une manifestation, sous le slogan "le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc". Cette manifestation a aussi été l'occasion pour les Marocains de ces régions de souligner la pertinence des choix politiques assumés courageusement par le Royaume dans la gestion du conflit artificiel autour du Sahara marocain, particulièrement la proposition d'autonomie qui constitue un hymne à la paix et à la concorde nationale.