Les baltajias du Polisario ont paradé ce 21 octobre à El Guerguerat, en vue d’obstruer le passage des camions de marchandises à la frontière maroco-mauritanienne. Ce nouvel acte désespéré vise surtout à mettre la pression sur le Conseil de sécurité à la veille de sa réunion sur le Sahara.

Ce mercredi 21 octobre, le passage d’El Guerguerat a été une nouvelle fois le théâtre d’une intrusion d’un groupe de baltajias sahraouis, qui seraient cette fois-ci soutenus par des milices armées du Polisario. Cette présence militaire laisse entendre que c’est bien Brahim Ghali, le chef du Polisario, qui est en train de mettre à exécution son plan suicidaire, qu’il qualifie de «protection des manifestants à El Guerguerat».

Pourtant, ces manifestants n’ont pas besoin de protection, puisqu’ils n’ont jamais eu à se confronter qu’aux Casques bleus de la Minurso. D’ailleurs, il est attendu que ces mêmes Casques bleus les fassent déguerpir dans les prochaines heures, si ce n’est déjà fait, car, comme l’exige le secrétaire général de l’ONU, le passage d’El Guerguerat ne doit jamais plus souffrir aucune obstruction de la part du Polisario.





L’étonnant dans cette nouvelle provocation des séparatistes, c’est que les sites d’information algériens et leurs affidés du Polisario, d’habitude prompts à se faire l’écho de ces actions subversives bien avant leur déroulement, ont fait semblant de n’avoir rien vu ni entendu, laissant aux sites marocains et mauritaniens le soin de rapporter cette nouvelle intrusion.





Une nouvelle intrusion certes, mais avec les mêmes personnes que l’on voit défiler depuis septembre dernier. En effet, les images relayées aujourd’hui ont permis de mettre à nu une entourloupe du Polisario, qui tente de faire croire que ce sont plusieurs groupes différents de Sahraouis qui mènent ces prétendues actions de protestation. En réalité, il s’agit d’un même groupe de baltajias qui s’affiche depuis septembre dernier en plusieurs points de la zone démilitarisée du Sahara marocain.

Ainsi, sur les images de ce mercredi à El Guerguerat, on peut reconnaître aisément les mêmes personnes composant le groupe qui s’est présenté lundi dernier plus au nord, au niveau du passage aménagé par l’armée marocaine dans le mur de défense, et dédié à la mission des observateurs de la Minurso en vue de rallier le Sahara marocain et les camps de Lahmada en Algérie. A croire que le Polisario manque cruellement de figurants, au point de solliciter les mêmes comparses pour ses différentes démonstrations théâtrales.

A part donc, l’inévitable renchérissement sporadique des prix des fruits et légumes sur les marchés mauritaniens qu'elle va provoquer, cette obstruction d’El Guerguerat semble être un coup d’épée dans l’eau. Elle est surtout révélatrice d’un enragement du Polisario qui n’arrive plus à tenir en place face aux injonctions du secrétaire général de l’ONU, qui exige le calme et le respect du statu quo actuel, en vue de créer les conditions menant à une solution politique durable au conflit factice créé autour du Sahara.