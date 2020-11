© Copyright : DR

Abdelilah Benkirane, a dénoncé, dans une déclaration pour Le360, l'attitude hostile de l'Algérie envers le Royaume. L'ancien chef du gouvernement accuse Alger de vouloir "couper les racines africaines du Maroc". Des tentatives "vouées à l'échec", a-t-il martelé.

Depuis les débuts du conflit artificiel autour du Sahara marocain, a affirmé Abdelilah Benkirane, l'Algérie s'entête à vouloir couper les racines africaines du Maroc, mais son régime a échoué et n’y parviendra jamais, parce que les provinces du Sud sont marocaines, comme l'histoire le prouve.

L'ancien secrétaire général du parti Justice et développement (PJD) a d'un autre côté salué "la pertinence" de la décision du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces Armées Royales (FAR), qui a ordonné l’arrêt, à El Guerguerat, des provocations et des dépassements orchestrés par les séparatistes.

Abdelilah Benkirane a de plus exprimé son engagement et celui de son parti "à rester mobilisés pour la défense de l'intégrité territoriale du pays".

"Nous restons unis et solidaires derrière Sa Majesté le Roi pour défendre la cause nationale", a conclu le leader islamiste.