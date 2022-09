© Copyright : MAP

Le Comité ministériel arabe chargé de faire face à l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes a réitéré sa solidarité avec le Royaume du Maroc face à l'immixtion du régime iranien et de son allié le «Hezbollah» dans ses affaires intérieures.

Le Comité, qui a tenu sa réunion mardi au Caire, en marge de la 158-ème session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, a notamment indiqué que le régime iranien et son allié le «Hezbollah» procèdent à l'armement et l'entraînement d'éléments séparatistes menaçant l'intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc.

Il a souligné que «ces pratiques dangereuses et inacceptables s'inscrivent dans la continuité de l'approche déstabilisatrice du régime iranien de la sécurité et de la stabilité régionales».

Le Comité comprend parmi ses membres le Royaume d'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d'Égypte et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes.