Djeddah: le Sommet arabe salue les efforts du Maroc pour la paix en Libye et sa solidarité avec le Yémen

Dans une décision relative à l’évolution de la situation en Libye, le Sommet arabe a souligné l’importance de s’appuyer sur l’Accord politique libyen signé à Skhirat en 2015 pour un règlement politique, ainsi que pour sa pleine mise en œuvre.

Le roi Mohammed VI est représenté à ce Sommet par le prince Moulay Rachid. Les dirigeants arabes ont également mis en avant les efforts déployés par le Royaume du Maroc avec ses frères arabes en solidarité avec le Yémen, contribuant au programme de reconstruction et de redressement économique de ce pays.

Dans ce sens, le Sommet a réaffirmé le soutien à tout ce qui garantit la sécurité et la stabilité du Yémen et réalise les aspirations du peuple yéménite, ainsi qu’aux efforts internationaux et régionaux visant à parvenir à une solution politique globale à la crise dans ce pays, sur la base des trois références représentées dans l’initiative du Golfe et ses mécanismes de mise en œuvre, les résultats du dialogue national yéménite et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Le Sommet arabe a souligné l’importance d’arrêter l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays arabes, et le refus total de soutenir la formation de groupes armés et de milices en dehors du cadre des institutions étatiques, notant que les conflits militaires internes empêchent la réalisation des aspirations des États et des peuples.

Dans le même sillage, le Sommet a affirmé que le développement durable, la sécurité, la stabilité et la paix sont des droits inhérents du citoyen arabe, qui seraient instaurés via des efforts intensifiés et intégrés, luttant fermement et au plus haut niveau contre le crime et la corruption et mobilisant les énergies et les capacités de nature à créer un avenir à même de servir de renfort à la sécurité et à la stabilité dans la région.