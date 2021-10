Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, s'entretient par visio-conférence avec le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, le 18 octobre 2021 à Rabat.

© Copyright : MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, ce lundi 18 octobre 2021 par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, les deux ministres se sont félicités de la commémoration, en décembre dernier, du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les deux responsables ont également exprimé leur satisfaction quant à l’excellence des relations bilatérales, fondées sur des liens forts d’amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération, renforcés par la visite du roi Mohammed VI en République dominicaine en 2004.

Les deux parties se sont également réjouies de l’accord, conclu en juin 2019, portant sur l’exemption réciproque de visas touristiques et d’affaires pour les ressortissants des deux pays, entré en vigueur en juillet 2021.

A cette occasion, le chef de la diplomatie dominicaine a également salué la réussite des élections générales, régionales et locales, tenues au Maroc en septembre 2021, lesquelles se sont déroulées dans des conditions démocratiques marquées par une forte participation, particulièrement dans les Provinces du Sud du pays, souligne le même communiqué.

S’agissant du Sahara marocain, Roberto Alvarez a réitéré l’appui ferme et indéfectible de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à ses efforts dans la recherche d’une solution politique visant à mettre fin à ce différend régional.

A cet égard, il a souligné que la République dominicaine considère que l’Initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, constitue la solution réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un résultat négocié entre les parties, poursuit le communiqué.

Lors de cet entretien, sanctionné par la signature d’une déclaration conjointe, Nasser Bourita a loué le travail fructueux accompli par la République dominicaine à l’ONU en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité pour la période 2019-2020, ayant apporté une contribution significative à la promotion du dialogue, de l’entente et de la paix.

Dans le cadre du développement d’une coopération Sud-Sud, les deux parties ont exprimé leur détermination à renforcer davantage leur collaboration et ont décidé de se réunir à nouveau pour des consultations politiques au cours du premier semestre de 2022, révèle le communiqué.

Les deux parties ont également souligné "l’importance du renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays et se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour développer les flux commerciaux bilatéraux et promouvoir les investissements", mettant en avant le potentiel de croissance existant.

Les deux ministres ont convenu de convoquer, dans les meilleurs délais possibles, la 1er réunion du groupe de travail mixte pour le renforcement du commerce, des investissements et de la chaîne de production, afin d'accroître les opportunités commerciales et d’explorer le potentiel de diversification des liens commerciaux et d’investissement entre les deux pays, précise la même source.