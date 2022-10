© Copyright : DR

Kiosque360. Deux anciens ministres de la Jeunesse et des sports et d’autres responsables ont été accusés par une ONG de protection des deniers publics d’avoir dilapidé environ 15 milliards de dirhams. Une plainte a été déposée devant la justice. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

L'Association marocaine de la protection des deniers publics vient de déposer une plainte contre deux anciens ministres de la Jeunesse et des sports, un ancien secrétaire général du même ministère, un directeur de l’équipement au même département, déjà limogé, et dix entreprises adjudicataires des marchés de construction des stades. L’ONG accuse ces anciens responsables d’avoir dilapidé pas moins de 15 milliards de dirhams.

Dans la plainte déposée devant les autorités judiciaires compétentes, les accusations s’articulent autour de «la dilapidation des deniers publics, du trafic d’influence, du blanchiment d’argent, de la corruption et de l'enrichissement illicite», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 6 octobre.



Dans le cadre de son enquête, précise le quotidien, «l’ONG a découvert qu’un stade, construit sans fiche technique et sans étude avec un budget de pas moins de 9 millions de dirhams, avait été ravagé par les inondations». C’est du moins la réponse qui a été donnée par le ministère lorsque l’ONG a découvert l'inexistence de ce stade.



Mohamed Gharrass, leader du mouvement populaire (MP), a exprimé son étonnement de voir figurer son nom et celui de l’ancien ministre haraki, Mohamed Ouzzine, dans le rapport de l’ONG et la plainte déposée devant la justice. Et de s’interroger sur le fait de voir l'ONG citer les responsables harakis avec précision, alors que les autres responsables mis en cause par l’ONG n’ont été évoqués que par leur titre de fonction, ajoutent les sources du quotidien.



Le leader haraki, poursuit le quotidien, considère cette plainte comme une manœuvre en vue de «porter atteinte au parti du mouvement populaire qui continuera à accomplir sa mission d’opposition responsable et constructive». Il a fait savoir que le MP portera également plainte contre l'association marocaine de protection des deniers publics.