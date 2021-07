Maman Sambo Sidikou, haut représentant de l'Union africaine (UA) au Mali et au Sahel, et Nasser Bourita.

Le Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a assuré vendredi 2 juillet 2021, qu'il restera «actif» pour contribuer à «la stabilisation du Mali», ainsi que celle de la région du Sahel.

Le ministre des Affaires étrangères, qui s'exprimait au terme d'une rencontre à Rabat avec le haut représentant de l'Union africaine (UA) au Mali et au Sahel, Maman Sambo Sidikou, a affirmé que «sur instructions de Sa Majesté le Roi, le Maroc restera à vos côtés pour la réussite de votre mandat».

Et d'ajouter que «le Maroc, qui a des liens forts avec chacun des pays de la région (Sahel, Ndlr), continuera à s'impliquer de manière active et constructive pour agir dans le cadre des efforts internationaux pour la stabilisation et le développement de cette région importante pour le Maroc».

Nasser Bourita a par la suite précisé l'importance que revêt cette zone pour le Royaume. «Le Maroc, a-t-il expliqué, est sahélien par ses liens, par l'histoire, et il est (aussi) sahélien par la géopolitique et par la demande des pays de la région qui veulent que le Royaume reste à leurs côtés, actif et présent dans cette phase particulière».

Nasser Bourita a, au début de sa déclaration, observé que jusqu'à présent, «la prolifération d'initiatives et la multiplication d'évènements diplomatiques» ont donné «peu de résultats». «Il est aujourd'hui important, selon le ministre, pour la communauté internationale et l'Union africaine de mettre à jour l'approche (suivie jusqu'ici, Ndlr), de l'adapter aux nouvelles contraintes et réalités et de tirer les enseignements nécessaires des expériences antérieures».

Pour sa part, le haut représentant de l'UA au Mali et au Sahel a appelé le Maroc à continuer à s'impliquer dans la région en vue de parvenir à la paix. «Nous comptons sur le Maroc», a affirmé Maman Sambo Sidikou, en espérant que «l'accord de paix au Mali puisse se concrétiser».

Il a par ailleurs remercié le Maroc pour l'aide qu'il fournit dans le cadre de la formation des ulémas africains pour un «islam tolérant».

Maman Sambo Sidikou a rencontré, lors de son déplacement à Rabat, le secrétaire général de la Ligue Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi.