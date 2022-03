© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

La question de la hausse des prix et la possibilité d’accorder un soutien additif à un ou plusieurs produits de première nécessité est sur la table du gouvernement, dans le cadre du dialogue social, a déclaré ce jeudi 3 mars 2022 le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Interrogé par Le360 sur les indiscrétions qui ont filtré des rencontre entre le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et les chefs des syndicats dans le cadre du dialogue social, le porte-parole, Mustapha Baitas, n’a pas démenti, lors de son point hebdomadaire, le fait qu’un soutien additif de l’Etat pourrait être accordé à des produits et ce, dans le cadre de la préservation du pouvoir d’achat des citoyens.

«Ce dossier est sur la table du gouvernement et la question d’un soutien, (supplémentaire) sur les hydrocarbures par exemple, devrait privilégier un ciblage en faveur de ceux qui en ont vraiement besoin et non pas ceux qui ont un 4X4», a expliqué Baitas, en faisant allusion à une possible aide dans le cadre des négociations qui se déroulent actuellement entre le ministre du Transport, Mohamed Abdeljalil et les professionnels du transport routier.

Le gouvernement pourrait intervenir à travers le dossier des hydrocarbures, estiment les observateurs. La caisse de compensation agit actuellement pour soutenir les prix du blé, du sucre et du gaz butane pour un montant global annuel de 17 milliards de dirhams. Ce montant, prévu par la loi de finances 2022, ne tient toutefois pas compte de l'impact de la flambée des cours du blé et du pétrole sur les marchés internationaux, suite à la crise entre la Russie et l’Ukraine.

Face à l’augmentation des prix des hydrocarbures, les professionnels du transport routier ont réclamé au ministre, Mohamed Abdeljalil, l’instauration du gasoil professionnel et l’indexation du prix du transport. C’est certainement le ciblage que voudrait instaurer le gouvernement en réponse aux doléances des routiers.

Mustapha Baitas a, en outre, longuement évoqué la nouvelle approche du gouvernement en ce qui concerne la nature du dialogue social qui doit être institutionnalisé et global, allant des négociations sectorielles à des solutions appropriées, réalistes et efficientes. «Le dialogue social est une structure permanente basée sur quatre commissions qui agiront sans discontinuer et en permanence avec tous les partenaires sociaux», a plaidé Mustapha Baitas, un avocat de profession devenu un des bras droits d’Aziz Akhannouch.

A l’approche du mois de ramadan, le porte-parole a assuré que les campagnes de contrôle strict des prix seront renforcées dans toutes les villes.