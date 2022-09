Un round du dialogue social, entre les partenaires sociaux et des membres du gouvernement.

Kiosque360. Le gouvernement se réunira, mercredi 28 septembre, avec les centrales syndicales et le patronat pour un nouveau round de dialogue social. En toile de fond, un désaccord sur l’augmentation des salaires. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Un nouveau round de dialogue social rassemblera, mercredi prochain, le gouvernement, les centrales syndicales et le patronat. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 27 septembre, que ce round sera consacré à la poursuite des discussions sur plusieurs points et à leur tête l’augmentation des salaires.

Un dossier qui a été évoqué, jeudi dernier, lors de la rencontre que les partenaires sociaux ont eue avec le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Sauf que le gouvernement leur a fait savoir que la hausse générale des salaires des fonctionnaires est exclue, tout en leur proposant la baisse d’impôts pour les métiers pénibles et les retraités.

Les syndicats considèrent que «le non-respect par le gouvernement de ses engagements notamment en ce qui concerne l’augmentation des salaires des fonctionnaires, comme le prévoit l’accord social du 30 avril, porte atteinte à sa crédibilité et à celle des accords conclus». Les syndicats avaient, dans un premier temps, accueilli favorablement les propositions faites par le gouvernement pour mettre en œuvre les articles de l’accord social ainsi que les promesses qu’il avait tenues sans toutefois prendre une décision définitive sur certains dossiers. Autant dire qu’il reste beaucoup de dossiers chauds à traiter, comme la réforme du système fiscal et celle des retraites ainsi que la loi organique sur la grève et l’application de l’augmentation du salaire minimum dans le secteur agricole (SMAG).

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que l’accord signé, entre le gouvernement et les partenaires sociaux, prévoit notamment l’augmentation de 10% du SMIG dans le secteur privé, la suppression de l’échelle 7 pour une catégorie de fonctionnaires ainsi que la baisse de l’impôt sur le revenu. L’accord prévoit, en outre, d’unifier le SMAG avec le SMIG dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales à l’horizon 2028 ainsi que la hausse des allocations familiales de 36 à 100 dirhams pour les quatrième, cinquième et sixième enfants.

La réunion, prévue mercredi prochain, sera l’occasion pour les syndicats d'émettre des observations et des propositions sur le projet de loi de Finances 2023. Laquelle loi sera le mécanisme pour mettre en œuvre tous les engagements du gouvernement, notamment envers la classe ouvrière.