Pour accéder à l'enceinte du Parlement, les élus doivent présenter leur pass vaccinal. Une décision qui entrera en vigueur dès lundi prochain, 25 octobre 2021...

Cette décision qui concerne les élus de la Nation, tenus de présenter leur pass vaccinal afin d'accéder au Parlement, a été officialisée ce vendredi 22 octobre dans une convocation qui leur a été adressée par Rachid Talbi Alami. Le président RNI de la Chambre des représentants les y convie à assister à une séance plénière de questions orales dans l'hémicycle, lundi 25 octobre 2021 à 15 heures.

Cette séance plénière réservée aux questions orales, rappelons-le, aura pour «guest star» le ministre de la Santé. Khalid Aït Taleb doit en effet répondre cet après-midi aux questions des députés (de l'opposition et ceux de la majorité) au sujet de thématiques liées à la santé publique, et tout particulièrement sur l'actuel contexte épidémique, la campagne de vaccination mais aussi sur le pass vaccinal.

A cette séance plénière, en succèdera trois heures plus tard après une autre, très attendue, prévue à 18 heures, réunissant les députés et les conseillers venus écouter l’exposé d’une autre «guest star»: Nadia Fettah Alaoui, la ministre de l’Economie et des finances, qui doit présenter le PLF 2022, premier exercice du genre pour la ministre et le gouvernement.

Question brûlante d'actualité, en ce qui concerne le pass vaccinal: Nabila Mounib s'est insurgée hier, jeudi 21 octobre 2021, contre la mesure de l'obligation de présentation du pass vaccinal, et a saisi la justice à ce propos. Comment donc la députée et secrétaire générale du PSU (opposition) va-t-elle réagir, si elle se présente devant les grilles du Parlement, et que, sans son pass, les agents de sécurité du Parlement lui signifient qu’elle est persona non grata dans l'hémicycle?