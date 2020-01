Un groupe de séparatistes rifains s’est rassemblé, dimanche 19 janvier à Betz en France, en vue d’outrager les symboles de la Nation. Sur les réseaux, les Marocains disent leur ras-le-bol face à ces agissements inqualifiables.

«Vive le Maroc et honni soit celui qui le trahit!». C’est, en substance, la réaction des Marocains (es) sur les réseaux sociaux après des actes sans précédent commis, hier dimanche 19 janvier, par une poignée de séparatistes rifains lors d’un sit-in à Betz (France) en face de la résidence du souverain.

Cette poignée de séparatistes, résidant pour la plupart à Anvers (Belgique), s’est permis de piétiner et de brûler aussi bien le drapeau national que les portraits du roi Mohammed VI et du défunt roi Hassan II.

Brandissant des fanions de la «république du Rif», les séparatistes rifains ont accompagné leur outrage aux symboles de la Nation par des cris et des slogans d’une rare violence. «A bas le Maroc!», scandaient ces séparatistes financés, selon nos sources, par des trafiquants de drogue dont le dénommé Said Chaou en démêlés avec la justice marocaine et qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Leur appel à «l’indépendance et la proclamation de la république du Rif» arrangent les intérêts de trafiquants qui exploitent la chose politique dans l’espoir de créer une diversion propice à l’acheminement du hachich en direction de l’Europe.

Sur les réseaux sociaux, la riposte est sans appel et des centaines d’internautes ont réprouvé avec vigueur des «actes ignobles, portant outrage à tous les Marocains». Il est à rappeler que séparatisme n’est pas une opinion, mais un délit.

Ce n’est pas la première fois que des séparatistes rifains ciblent les symboles de la Nation. Le 26 octobre 2019, une manifestation à Paris a été marquée par l’outrage insupportable au drapeau national. Cet outrage a provoqué un tollé général au Maroc et a été dénoncé par les députés, les partis politiques et la société civile.