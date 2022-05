© Copyright : DR

Kiosque360. Le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major des FAR, a donné ses instructions pour que les familles des martyrs et les pupilles de la nation bénéficient de logements gratuits dans toutes les villes du Royaume. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

À l'occasion du 66ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, a adressé, samedi, un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 16 mai, que le Roi a salué l’efficience de l’élément humain chez les FAR, hommes et femmes, et ce qu’il a réalisé comme développement continu reflétant la qualité de la formation militaire. Le souverain a annoncé qu’il avait donné ses instructions pour la «constitution d’une haute commission militaire chargée d’examiner le projet de création d’un statut des sous-officiers définissant le cadre juridique et organisationnel, ainsi que la gestion du parcours professionnel selon une vision moderne et globale pour cette catégorie considérée parmi les piliers des FAR».

Le Chef suprême et Chef d’Etat-Major a mis en exergue l’abnégation et le sens du sacrifice qui ont permis aux FAR de faire front contre les tentatives désespérées visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale et aux constantes nationales, profondément enracinées. Le souverain a ainsi rendu un vibrant hommage aux soldats mobilisés sur les fronts Sud et Est du royaume: «Nous voudrions saluer les soldats déployés sur les fronts Sud et Est et ceux chargés de défendre nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec vigilance et fermeté; Nous sommes fier de ce que vous faites pour préserver l’unité de la patrie et la sécurité des citoyens».





Le quotidien Al Akhbar rapporte que le souverain a, dans cet ordre du jour, donné ses instructions afin de «permettre aux membres des familles des martyrs et aux pupilles de la nation de bénéficier gratuitement de logements». Le Roi a, par ailleurs, souligné qu’il continuerait de donner la priorité au plan d’équipement et de développement des FAR selon des programmes intégrés se basant essentiellement sur l’implantation des industries militaires et le développement de la recherche scientifique. Parallèlement à cette approche, le souverain a salué le rayonnement international des FAR à travers les coopérations militaires avec des pays amis et la participation de différents contingents aux opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU. A cet égard, le souverain a annoncé la création d’un centre plusdisciplinaire de maintien de la paix chargé de former et de soutenir les compétences nationales et étrangères, notamment sur le continent africain, en partenariat avec l’ONU.