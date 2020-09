© Copyright : DR

Un groupe d'une vingtaine de députés européens a adressé vendredi 4 septembre une lettre au chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani et à la présidente du Conseil national des droits de l’homme Amina Bouayach au sujet des détenus des événements du Rif.

Dans cette lettre, ces députés européens expriment leur préoccupation au sujet des conditions de détention de ces «prisonniers politiques» dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Ils affirment que l’état de santé de nombreux détenus est en dégradation en l’absence d’un suivi médical adéquat, exprimant leur préoccupation de la situation particulière de Nabil Ahamjik et Nasser Zefzafi qui sont en isolement et observent une grève de la faim depuis le 14 août. Ils citent également les cas de Mohamed Haki, Bilal Ahabad, Zakaria Adahchour qui observent également une grève de la faim et Achraf Moudid dont l’état de santé est fort préoccupant après sa tentative de suicide, Wassim Bousttati et Mohamed Jelloul.

Ils appellent le chef de gouvernement à intervenir pour libérer tous les détenus politiques des événements du Rif suivant les recommandations du Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.

Et en attendant leur libération, à préserver leur intégrité physique en leur garantissant l’accès immédiat aux soins de santé, particulièrement les cas de Wassim Bousttati et Achraf Moudid et ceux détenus en isolement.

A permettre à tous les détenus des événements du Rif de communiquer avec leurs familles et proches et leurs avocats et à garantir toutes les conditions sanitaires dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Ils estiment que la libération récente d’un certain nombre de détenus des événements du Rif est un pas positif vers la libération générale de tous les prisonniers de ce mouvement.