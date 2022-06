© Copyright : Arquus

Les Forces armées royales ont réceptionné, depuis la France, un premier lot de véhicules blindés de type Sherpa et des systèmes de défense aérienne de type VL MICA, à la suite de contrats signés il y a deux ans avec la société française Arquus et l’armurier français MBDA.

Un premier lot de véhicules blindés tactiques Sherpa, faisant partie des 36 véhicules militaires de ce type commandés par le FAR au groupe français Arquus (ex-Renault Trucks Defense) en 2020, est arrivé au Maroc, via la France, rapporte le site The Defense Post.

Les Sherpa peuvent transporter cinq membres d'équipage et soutenir des missions de surveillance, de reconnaissance et de patrouille. La commande du Maroc porte sur deux versions de ce véhicule militaire: le Light Scout, un véhicule de reconnaissance blindé, et le Light APC, dédié au transport de troupes.

Les véhicules Sherpa peuvent être équipés d’un poste de tir télécommandé, permettant aux opérateurs de tirer depuis l'intérieur du véhicule. Ils peuvent parcourir jusqu'à 110 kilomètres par heure et traverser des eaux jusqu'à 1,5 mètre de profondeur.

Selon Defense Web, plus de de 1.000 véhicules Sherpa ont été construits pour des entités comme l'Otan et des pays comme le Chili, le Koweït, le Liban et l'Indonésie.

La réception des Sherpa par le Maroc intervient quelques mois après la livraison, fin octobre 2021, de 300 véhicules légers de reconnaissance et d’appui (VLRA), également commandés auprès d’Arquus.

Système de défense VL MICA

Outre les Sherpa, les FAR ont également reçu, toujours selon The Defense Post, deux batteries du système de défense antiaérien à courte portée VL MICA, fabriqué par le français MBDA.

Le système de missiles VL MICA (Missile d’interception, de combat et d’auto-défense) peut détruire et neutraliser des avions, des navires et d'autres plates-formes militaires à courte et moyenne portée.

Il a été conçu pour protéger les installations vitales et sensibles, notamment contre les menaces aériennes et les missiles sol air.

Il peut être équipé d'une tête chercheuse ou d'un radar actif pour assurer une probabilité de destruction «exceptionnelle», même dans des environnements opérationnels difficiles, selon ses concepteurs.

Le Maroc pourrait acquérir quatre batteries de type VL MICA supplémentaires en France dans les mois à venir, affirme The Defense Post.