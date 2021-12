Décès du journaliste Pierre Casalta: les condoléances du roi Mohammed VI à la famille du défunt

Le roi Mohammed VI.

Le Roi a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du fondateur et ancien directeur de Radio Méditerranée Internationale Medi1Radio et de la chaîne "Medi1Sat", devenue par la suite Médi1TV.