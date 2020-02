© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à Mmes Michèle Daniel et Sarah Daniel suite au décès du fondateur, directeur et éditorialiste du Nouvel Observateur, Jean Daniel.

Dans ce message, le roi dit avoir appris "avec beaucoup de tristesse la disparition de Jean Daniel au terme d'une vie nourrie par la passion, l'engagement et une éthique professionnelle qui a su avec constance, élégance et courtoisie, faire place au débat et à la contradiction".

Le souverain affirme que Jean Daniel, témoin et acteur de son temps, a suivi et, souvent accompagné les étapes les plus marquantes de l'histoire contemporaine du Maroc à l'évolution duquel il a toujours prêté le plus grand intérêt.

Le roi note qu'Il garde précieusement en mémoire, comme beaucoup de ses compatriotes, que c'est à Jean Daniel que son père Feu le roi Hassan II, que Dieu le garde en Sa Sainte Miséricorde avait, le 6 juillet 1999, accordé sa dernière interview, deux semaines avant sa disparition.

"Cette ultime marque de confiance a marqué du sceau de l'amitié un parcours partagé dans le respect mutuel et c'est dans ce souvenir que Je tiens à vous assurer ici de toute Ma sympathie en vous priant de croire à l'assurance de Ma compassion et de Ma considération", conclut le message.