Feu Abderrazak Afilal, ancien dirigeant de l' UGTM et du parti de l'Istiqlal.

Abderrazak Afilal-Alami Idrissi, l’ancien patron de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), a rendu l’âme ce dimanche 25 octobre 2020, à son domicile à Casablanca. Il était âgé de 97 ans.

Il y a plusieurs années que Abderrazak Afilal ne donnait plus signe de vie. Cet ancien grand syndicaliste et homme politique avait quitté la scène syndicale et politique sur la pointe des pieds.

Très malade et rattrapé par la justice suite à des rapports de la Cour des comptes sur sa gestion de plusieurs projets, il s’était retiré. Il s’était absenté plusieurs fois aux audiences lors desquelles il devait être entendu au tribunal, jusqu’à ce que les charges retenues contre lui soient abandonnées.

Il est décédé ce dimanche des suites d’une longue maladie.

Feu Abderrazak Afilal, de son nom complet Abderrazak Afilal-Alami Idrissi, a fondé l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) en 1960, et l’a présidée jusqu’en 2006.

L’UGTM qu’a présidée feu Afilal est le bras syndical du parti de l’Istiqlal (PI).

Feu Afilal était aussi un grand sportif. Il était un amoureux fou du TAS qu’il a doté d’un terrain, signe de son histoire: le stade Larbi Zaouli.