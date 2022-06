© Copyright : DR

Kiosque360. En rentrant d’une visite officielle aux USA, Abdellatif Hammouchi s’est envolé directement à Madrid. Auparavant, il avait reçu à Rabat des responsables sécuritaires de l’Allemagne et des Pays-Bas. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C’est un pont qui relie Rabat à Washington en passant par plusieurs autres capitales européennes qui vient de prendre forme. Un pont sécuritaire s'entend, précise le quotidien Al Ahdath Al Maghribia commentant, dans son édition du lundi 20 juin, la récente visite du directeur général de la DGSN, Abdellatif Hammouchi aux Etats-Unis.

Les rencontres qui ont eu lieu dernièrement entre le directeur général de la DGST et de la DGSN et des responsables sécuritaires européens et américains témoignent de la reconnaissance des efforts des services de sécurités marocains dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Ainsi, après sa visite aux Etats-Unis, Abdellatif Hammouchi s’est envolé directement à Madrid, une nouvelle étape dans le cadre de la politique de renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale entre les services de sécurité marocains et leurs homologues étrangers. Hammouchi a ainsi tenu, jeudi et vendredi derniers, des séances de travail avec des responsables des services de sécurité et de renseignement espagnols. Les discussions ont porté sur des questions de sécurité d'intérêt commun, souligne le quotidien. Les deux parties ont également passé en revue les différents mécanismes de coopération et de partenariat afin de faire face, ensemble et d’une manière efficace, aux différents défis qui menacent les deux pays mais aussi toute la zone méditerranéenne.

La visite d’Abdellatif Hammouchi en Espagne intervient, rappelle le quotidien, après celle effectuée mercredi à Madrid par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, et qui a été marquée par des entretiens avec son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska. Les deux ministres ont mis l'accent notamment sur la coopération dans le domaine de la sécurité, plus précisément de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Ils ont souligné la nécessité de renforcer davantage leur coopération en la matière.

Bref, le déplacement à Washington et à Madrid, du directeur général de la DGST et de la DGSN intervient dans un contexte international où le Maroc devient incontournable en tant qu’acteur régional et international dans le domaine sécuritaire. Il est devenu partenaire indispensable dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

En effet, relève Al Ahdath Al Maghribia, le mois dernier, plusieurs hauts responsables sécuritaires européens ont fait le déplacement au Maroc. C’est dans ce cadre que le directeur général de la DGSN a reçu successivement le directeur de la Police des Pays-Bas, Henk van Essen et, plus récemment, le directeur général de la Police fédérale d'Allemagne, Dieter Romann.

Avec son homologue néerlandais, Abdellatif Hammouchi a signé une «lettre d'intention» définissant les volets et les formes de la coopération bilatérale dans divers domaines sécuritaires d'intérêt commun. Il s’agit d’un accord-cadre visant à organiser et à appuyer la coopération bilatérale. Au titre de cet accord, les deux parties veillent à échanger les informations et à raffermir la collaboration dans le domaine des investigations pénales et de la formation policière, ainsi que le partage d'expertises, d'expériences et de connaissances ayant trait à l’action sécuritaire.

Quant à la visite du directeur général de la Police fédérale allemande, à la tête d’une importante délégation dans notre pays, elle avait pour but de développer les mécanismes de coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de renforcer le partenariat sécuritaire ainsi que le partage d'expériences et d'expertises dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les diverses formes de criminalité transnationale organisée.