Kiosque360. L’inspection générale des FAR a procédé à la nomination de plusieurs hauts responsables militaires à la tête des directions et des casernes. Ces nominations ont aussi touché la gendarmerie royale et la protection civile. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Après la mise à la retraite de 16 généraux, 32 colonels-majors et des dizaines d’officiers, l’inspection générale des FAR a dévoilé la liste préliminaire des nouvelles nominations de hauts responsables militaires. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 13 octobre, que plusieurs hauts gradés ont été nommés à la tête de grandes directions et des garnisons militaires. Cette liste comprend 3 généraux et 15 colonels-majors, dont 10 ont été nommés à la tête des casernes militaires.

Plus précisément, il a été procédé à la nomination des généraux de Brigade Amrabat, Youssfi et Saaidi, respectivement à la tête du service des blindés, de la direction du cycle des officiers et du commandement de la zone Est.

Par ailleurs, le colonel-major Lotfi, ancien directeur de l’école militaire de Kenitra et responsable dans le troisième bureau, a remplacé le général Abderrazak Boussif à la tête de la protection civile. Ce jeune militaire, qui appartient au corps des blindés, dirigera cette institution qui a fait l’objet de beaucoup de controverses après l’éclatement de plusieurs scandales en son sein. D’autres hauts responsables de la protection civile ont été nommés à la tête des services juridiques et des plaintes, ainsi que des commandements régionaux de Fès et Laâyoune, auxquels il faut ajouter le centre «Carrefour» de Salé.

Al Akhbar souligne que les nominations au sein des FAR ont concerné le colonel-major Mouhib et le colonel-major Dahmani, qui ont été désignés respectivement à la tête du bureau de recrutement et à l’une des directions de l’armée située à Nouaceur. Par ailleurs, les colonels-majors Sadki, Ahtatou, Fadili, Zamani, Boudou, Hrizou, Bouzidi et Hassi ont pris, respectivement, la direction des garnisons de Chefchaouen, Larache-Tanger, Oujda, Figuig, Missouri, Kenitra, Guelmim et Laâyoune. Pour sa part, le commandement supérieur de la gendarmerie royale a procédé, la semaine dernière, à la nomination de plusieurs responsables à la tête des commandements régionaux de Marrakech, Errachidia, Guelmim et Settat.