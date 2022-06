© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Le Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats a reçu hier vendredi des consuls généraux de pays africains accrédités à Dakhla, lesquels ont pris connaissance des missions de cet établissement et ses différents services ainsi que de ses futurs projets et actions. Reportage.

Approché par Le360, le président directeur général du Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats, Abdelkader Filali, a souligné que les consuls généraux ont pu s’informer des différents services et missions du centre, en plus de ses futurs projets, tout en précisant que cette structure dispose de mécanismes et d’outils de haut niveau, le but étant de contrôler et d’assurer le suivi de l’endoctrinement et l’enrôlement des enfants par les milices armées, que ce soit en Afrique ou dans certains pays d’Amérique latine, ou encore en Asie du Sud-Est.

Filali a signalé par ailleurs qu’il ne faut pas oublier le recrutement d’enfants dans les camps de Tindouf, indiquant que le centre a pour objectif de fournir des données précises, qualitatives et quantitatives afin de formuler une action informée par la recherche académique, selon une approche basée sur l’exactitude, la crédibilité et le suivi.

De son côté, le consul général de la Gambie, Ousman Badjie, a dit être impressionné par ce centre qui va se pencher de manière anticipative sur l’examen et le suivi du phénomène du recrutement des enfants soldats dans le monde entier, mettant en avant le rôle important que va jouer cette structure de recherche dans la lutte contre ce phénomène.

Il a aussi relevé qu’il s’agit d’un centre bien équipé et sophistiqué, qui dispose de mécanismes et d’outils sophistiqués et de certains logiciels de programmation portant sur l’intelligence artificielle qui sont de nature à suivre en temps réel ce phénomène.

Le consul général de la Gambie a, en outre, souligné que ce centre est le fruit d’une vision royale qu’il salue et qui montre encore une fois la vocation panafricaine et transversale du Maroc.