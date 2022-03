© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

Le Maroc adopte une position de «neutralité et de sagesse» lorsqu’il se trouve face à des conflits tel que celui qui se déroule actuellement entre la Russie et l’Ukraine, explique le politologue marocain, Zakaria Abou Dahab.

Cet éminent professeur de relations internationales à l’Université Mohammed V de Rabat a commenté, dans un entretien avec Le360, la décision du Maroc de ne pas prendre part au vote de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, mercredi 2 mars, qui a exigé le retrait de l'Armée russe du territoire ukrainien.

Zakaria Abou Dahab a défendu cette position qui, affirme-t-il, permet au Royaume d’être entendu, respecté et consulté. Le Maroc «continue de s'attacher à sa position de neutralité et au principe de non recours à la force comme moyen de résoudre les conflits internationaux», a-t-il rappelé.

D’après le politologue, le Maroc tient fermement à ses intérêts et à son partenariat politique et économique, aussi bien avec la Fédération de Russie qu’avec l’Ukraine. Abou Dahab a rappelé que le Royaume développe des relations commerciales avec les deux pays, sachant que la Russie achète par exemple des produits agricoles, des phosphates et des produits halieutiques, alors que l’Ukraine est un important fournisseur de blé.

Le politologue a estimé que seul un dialogue peut résoudre les tensions et permettre aux deux pays de revenir à la paix et à la stabilité. «Nous ne voulons pas à travers ce conflit une mutation et un changement négatifs vers un horizon incertain», a-t-il conclu, rappelant que le Maroc a toujours respecté l’intégralité territoriale des pays, en faisant allusion au voisin de l’Est qui a créé et maintenu un conflit artificiel sur 50 ans au sujet du Sahara Marocain.

Rappelons que le communiqué publié hier soir, mercredi 2 mars 2022 par le ministère marocain des Affaires étrangères a souligné que «la non-participation du Maroc au vote de la résolution ne saurait faire l’objet d’aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, telle que réaffirmée dans le communiqué du 26 février 2022».

Le Royaume continue à suivre avec inquiétude et préoccupation l’évolution de la situation entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. Selon la même source, «le Maroc regrette l’escalade militaire qui a fait, malheureusement, à ce jour, des centaines de morts et des milliers de blessés et qui a causé des souffrances humaines des deux côtés, d’autant que cette situation impacte l’ensemble des populations et des Etats de la région et au-delà».

«Fidèle à sa position initiale et aux principes de la Charte des Nations unies, le Maroc s'attache résolument au respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité nationale de tous les Etats», a insisté Rabat.