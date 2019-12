© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroco-néerlandais Redouane Taghi, chef de l’organisation mafieuse des «Anges de la mort» a été extradé ce mercredi de Dubaï vers les Pays-Bas. Les médias et les autorités de La Haye peuvent dire merci à Rabat pour le rôle primordial joué par la police marocaine dans ce happy-end.

En exportant, le 2 novembre 2017, ses activités criminelles au Maroc, à travers l’odieux crime du Café La Crème à Marrakech, l’organisation mafieuse néerlandaise des «Anges de la mort» a en fait signé son arrêt de mort puisqu’elle s’est mis la police marocaine aux trousses. Le résultat n’a pas tardé, puisque le happy-end est intervenu la semaine dernière quand la police émiratie a arrêté à Dubaï le cerveau présumé de cette organisation, Redouane Taghi. Une arrestation qui n’est pas le simple fruit du hasard, ni opérée au détour d’un contrôle fortuit d’identité.

En effet, selon le quotidien Assabah de ce vendredi 20 décembre, Andy Kraj, chef de la Commission nationale d’enquête relevant de la police néerlandaise, a reconnu que «les autorités de Rabat ont réussi à détruire l’empire de Redouane Taghi, chef de la mafia des "Anges de la mort" et son ennemi juré Mustapha Mouiss, propriétaire du Café La Crème de Marrakech».

Cette déclaration du chef des enquêteurs de la police néerlandaise intervient non seulement suite à l’arrestation, en début de cette semaine, de Redouane Taghi, ennemi public numéro 1 aux Pays-Bas, mais aussi suite au vaste coup de filet qui s’ensuivit lundi dernier dans plusieurs villes du pays, dont Amsterdam et Utrecht, permettant l’arrestation de six autres membres présumés des «Anges de la mort», avec lesquels Redouane Taghi était en constant contact depuis sa planque émiratie.

Or, selon Assabah, les Néerlandais, et sur la base du déroulé du crime du Café La Crème, ont longtemps cru que Redouane Taghi a fui au Maroc, d’où il dirigeait sa mafia tentaculaire en Europe. Une hypothèse rapidement démentie par les services sécuritaires marocains qui ont non seulement convaincu leurs homologues néerlandais que Redouane Taghi n’est jamais entré au Maroc, mais leur ont fourni des renseignements précis sur l’itinéraire qu’il aurait emprunté. Grâce à ce précieux coup de main de la police marocaine, les services néerlandais ont pu confirmer, depuis juillet dernier, que Redouane Taghi se trouve quelque part à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

Selon les renseignements fournis par les services marocains, Redouane Taghi est entré aux Emirats sous un faux visage (grâce à la chirurgie esthétique) et des papiers d’identité portant un faux nom. Le reste est devenu un jeu d’enfant pour la police néerlandaise qui a aussitôt fourni à son homologue émiratie toutes les données biométriques de Redouane Taghi en vue de le démasquer et procéder à son arrestation.

Les médias hollandais (journaux, télévisions, sites…) relaient en boucle l’affaire du démantèlement de la mafia des «Anges de la mort», en mettant surtout l’accent sur le rôle primordial joué par les services marocains, à travers leur fructueuse coopération avec leurs homologues néerlandais.