Kiosque360. Les divergences entre les membres du gouvernement sur le retour à un confinement total sont un secret de polichinelle. Il est vrai que certains veulent circonscrire ce désaccord à la seule ville de Casablanca, mais les déclarations de Moulay Hafid Elalamy prouvent le contraire.

Contrairement aux informations qui circulent sur le retour à un confinement total sur tout le territoire national, une source gouvernementale révèle que l’Exécutif n’a aucunement évoqué ce sujet. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 10 novembre, que la même source indique qu’il existe bien un désaccord entre les ministres, mais il concerne plutôt la situation épidémiologique à Casablanca. Pour circonscrire la pandémie dans la capitale économique, certains membres du gouvernement prônent un confinement total, lorsque d’autres sont contre, ajoute le même intervenant qui a requis l’anonymat. D’ailleurs, certains s’étonnent que des ministres déclarent qu’il existe des divergences entre les membres du gouvernement sur le retour à un reconfinement total sur tout le territoire national.

Cependant, lors de la réunion de la commission des secteurs productifs au Parlement, des voix discordantes se sont fait entendre au sein des composantes de la majorité gouvernementale. Pourtant, le chef du gouvernement a affirmé, lors d’une séance parlementaire, qu’il était possible qu’un reconfinement total soit instauré à travers tout le Royaume si le nombre des cas confirmés et des décès continuait à augmenter à ce rythme pour le moins inquiétant. Il est vrai, ajoute El Othmani, que personne ne souhaite en arriver à ce stade, tant les répercussions économiques, sociales et psychiques sur la population seraient dramatiques. Autant dire, poursuit-il, qu’il faut appliquer strictement, collectivement et individuellement, les mesures préventives que tout le monde connaît aujourd’hui.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que Saâd-Eddine El Othmani n’a toutefois pas évoqué que le gouvernement avait discuté effectivement du retour au confinement. Le ministre du Commerce, Moulay Hafid Elalamy, a été plus direct, allant jusqu’à se «féliciter du manque de cohésion» au sein de la majorité gouvernementale, car il considère que le retour au confinement serait une catastrophe pour l’économie nationale. Elalamy, qui semble avoir beaucoup de divergences avec le ministre de la Santé, souligne qu’il a toujours été contre le confinement, au moment où d'autres parties appellent à l’instaurer.

Sans transition, il a récusé les «allégations» du ministre Ait Taleb, affirmant que les respirateurs et les lits de réanimation fabriqués localement ne sont pas conformes et n’ont pas été validés. Ce à quoi Elalamy a répondu: «Si ces appareils sont inutilisables au Maroc, ils disposent de la conformité nécessaire pour être exportés vers d’autres cieux. Ce qui est important, c’est que les jeunes marocains ont, pendant cette crise épidémiologie, fait preuve de réactivité et d’esprit d’invention et ont donc besoin du soutien des pouvoirs publics». Maintenant, si la pandémie persiste et si le pays a besoin de ces appareils respiratoires, il existe des potentialités marocaines capables de les fabriquer, conclut le ministre Elalamy.