Kiosque360. Le président de la Chambre des représentants a décrété l’état d’urgence sanitaire après la contamination au Covid-19 de trois hauts fonctionnaires. Dans une circulaire, El Malki a exigé des députés qu’ils effectuent des tests de dépistage 48 heures avant d’entrer dans le Parlement.

Le nombre de cas de contamination par le coronavirus à la Chambre des représentants a augmenté pour toucher trois hauts fonctionnaires, en attendant le dépistage des dizaines de cas contacts au sein de cette institution. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 12 août, que le préposé au bureau d’accueil du cabinet du président El Habib El Malki a été contaminé lors de son voyage à Fès, où il a fêté l’Aïd Al-Adha. A son retour, il a transmis le virus à deux fonctionnaires, dont l’un occupe le poste de directeur central et l’autre exerce au sein de la direction des relations extérieures.

Outre les trois fonctionnaires précités, un député a été contaminé à Fès et un autre député du PJD a été infecté à Marrakech, avant de venir assister aux séances des questions orales et des commissions permanentes parlementaires. Ces contaminations ont créé un climat d’inquiétude dans les deux Chambres du Parlement, une hausse des contaminations ayant été confirmée suite aux contacts, ces derniers jours, entre les hauts fonctionnaires. Une situation qui a poussé les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers à décréter l’état d'urgence sanitaire pour soumettre tous les cas contacts à des tests de dépistage au Covid-19.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui traite le même sujet, souligne que le président de la Chambre des représentants a demandé à tous les députés de se soumettre à un test de dépistage. El Habib El Malki a diffusé une circulaire, lundi dernier, auprès des présidents des groupes et des groupements parlementaires, pour inciter les députés qui fréquentent le Parlement à effectuer ces tests. Le président El Malki a mis l’accent sur la nécessité, en particulier pour les députés qui viennent assister à des réunions ou régler des affaires administratives, de se plier à ce protocole.

Les parlementaires en question devront se soumettre à ces tests de dépistage 48 heures avant de se rendre à la Chambre des représentants. La circulaire indique que cette procédure vise à renforcer les mesures préventives destinées à circonscrire la propagation de la pandémie, surtout après la hausse exponentielle des cas positifs enregistrés, ces derniers jours, dans le Royaume.