Kiosque360. La couverture médicale des travailleurs indépendants dans le domaine du transport sera bientôt opérationnelle. Le ministère de tutelle et les chauffeurs professionnels sont arrivés à un accord sur le montant des cotisations. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghrebia.

Les transporteurs et le gouvernement sont enfin arrivés à un accord sur le montant de la cotisation des chauffeurs professionnels au régime de l’AMO. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 3 mars, au terme d’une réunion marathon entre le ministère du Transport et les chauffeurs professionnels, à laquelle ont participé également les responsables de la CNSS, le montant retenu de la cotisation au régime de l’assurance maladie varie entre 180 et 234 dirhams.



Cette réunion de deux jours, qui s’est déroulée à Rabat, a été l’occasion d’exposer le chantier de la couverture médicale devant les représentants des transporteurs. Il s’agit de toutes les catégories de professionnels, qu’il s’agisse des chauffeurs dans le transport de marchandises ou dans le transport collectif et de voyageurs, explique le quotidien. Cette réunion s’est soldée, comme précisé plus haut, sur un accord définitif sur le niveau de cotisation de chaque catégorie, les chauffeurs, les propriétaires de véhicules de transport et autres.



Concrètement, pour les chauffeurs non-propriétaires de véhicules, le montant de la cotisation est fixé à 180 dirhams par mois. C’est le cas par exemple des chauffeurs de taxis. Pour un conducteur qui travaille avec son propre véhicule, le montant est arrêté à 234 dirhams par mois. Ce montant est calculé en fonction d’un revenu forfaitaire défini pour chaque catégorie.

Bien sûr, relève le quotidien, cet accord ne concerne que les chauffeurs indépendants. Pour ceux qui travaillent pour le compte des entreprises organisées, ces dernières sont dans l’obligation de les déclarer à la CNSS, au même titre que le commun des salariés. Par ailleurs, poursuit le quotidien, le ministère a également tenu une réunion, vendredi, avec les opérateurs du secteur, que ce soit dans le transport de marchandises ou de passagers.

Lors de cette réunion, les deux parties ont passé en revue les contraintes auxquelles fait face le secteur dans la conjoncture actuelle. Ainsi, outre l’impact du renchérissement du prix des hydrocarbures à l’échelle internationale sur le secteur, le ministre et les professionnels ont également abordé la question de l’organisation du secteur et surtout de la problématique de la représentativité.



Dans ce cadre, affirme le quotidien, le ministère et les transporteurs, avec ses deux branches, se sont entendus sur une liste des priorités. Cette liste comporte cinq points qui seront réglés à compter de la semaine prochaine dans le cadre de commissions techniques conjointes.

Par ailleurs, poursuit Al Ahdath Al Maghrebia, le ministère a déjà entrepris de concrétiser d’autres points sur lesquels les deux parties s’étaient entendues par le passé. Il s’agit notamment du programme du renouvellement du parc roulant, le prolongement de la période de formation ainsi que les mesures d’appui aux entreprises du secteur dans le cadre du programme national de résorption des retombées de la crise sanitaire.