Cette plateforme sera mise à la disposition des services du chef de gouvernement et des différents départements ministériels pour faciliter la communication et l’échange d’information avec la Cour des comptes afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations.

La Cour des comptes a organisé, ce mercredi 29 juin 2022, une rencontre consacrée au lancement de la plateforme numérique de suivi de la mise en œuvre de ses recommandations.

Cette rencontre, organisée au profit des interlocuteurs officiels désignés à cet effet (secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs centraux), a été l’occasion de présenter le cadre juridique de ce mécanisme de suivi, ainsi que les différentes fonctionnalités offertes par ladite plateforme, souligne la Cour des comptes dans un communiqué.

Le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques des juridictions financières au titre de la période 2022-2026, notamment dans son volet lié à l’amélioration de la qualité des recommandations émises et au suivi de leur mise en œuvre, précise la même source.

La Cour considère que le lancement de cette plateforme numérique contribuera, avec d’autres mécanismes et mesures, à accroître la valeur ajoutée de ses missions de contrôle, et partant, à la mise en œuvre effective de ses recommandations par les organismes concernés.

Les départements ministériels auront ainsi la possibilité de réaliser un suivi instantané des recommandations émises par la Cour et de prendre les mesures adéquates pour améliorer leur gestion.

«L’implication effective et responsable des services du chef de gouvernement et des différents départements ministériels contribuera à l’amélioration de la gestion des affaires publiques, ce qui aura un impact positif sur la performance des organismes publics, l’efficacité de la mise en œuvre des projets et programmes publics, et la bonne utilisation des subventions publiques aux fins qui leur sont assignées», affirme l'institution présidée par Zineb El Adaoui.

L’objectif, in fine, conclut la Cour des comptes, est de parvenir à impacter positivement la vie quotidienne des citoyens et le climat d’investissement, en créant des opportunités de richesses et d’emplois.