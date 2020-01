© Copyright : DR

Kiosque360. Le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour procéder au rapatriement des Marocains vivant dans la province chinoise de Wuhan, touchée par le coronavirus. L’initiative royale a été vivement saluée par nos compatriotes, qui se trouvaient en détresse dans une ville isolée du monde.

Le roi Mohammed VI a décidé de rapatrier les Marocains résidant dans la province chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie de coronavirus. Une initiative royale qui a été accueillie avec satisfaction par la centaine de nos compatriotes qui souffrent le martyr depuis le début de cette épidémie et ont lancé de multiples SOS à travers les réseaux sociaux. Le souverain a présidé, lundi dernier, une réunion de travail consacrée à ce sujet. Au cours de cette réunion, le roi a demandé à ce que l’on prenne les mesures sanitaires nécessaires au niveau des moyens de transport, des aéroports et des infrastructures d’accueil spécifiques. Le roi a donné ses instructions aux responsables présents à cette réunion pour veiller au suivi et à la coordination de cette opération.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 29 janvier, que le gouvernement, en coordination avec l’ambassade du Maroc à Pékin, s’affaire aux derniers préparatifs pour accueillir les Marocains de Wuhan. Des équipes médicales ont été mobilisées au sein de l’aéroport Mohammed V afin de soumettre les nationaux rapatriés à des examens médicaux. Des sources autorisées indiquent qu’aucun cas de contamination n’a été enregistré dans les rangs des Marocains résidant dans la province chinoise touchée par ce virus. La plupart d’entre eux sont d’ailleurs des étudiants qui sont restés cantonnés chez eux, conformément aux instructions des autorités chinoises.

Le quotidien Al Massae, qui traite le même sujet dans son édition du mercredi 29 janvier, indique que les instructions royales font suite aux appels de détresse lancés par les étudiants marocains se trouvant dans la région de Wuhan. Ces derniers ont diffusé des séquences vidéos dans lesquelles ils exhortent les autorités compétentes de leur venir en aide pour quitter une ville mise en quarantaine. D’autant que leur stock de nourriture n’allait pas tarder à s’épuiser et que tous les magasins ont été fermés.



Les étudiants qui sont en contact avec l’ambassade du Maroc à Pékin sont inquiets du retard pris dans la fourniture de l’aide et ont demandé à ce que l’on leur fournisse de la nourriture et des masques. Ils réclament, en outre, de pouvoir bénéficier d’examens médicaux pour être rassurés sur leur état de santé. Il faut rappeler que les autorités chinoises avaient diffusé des communiqués demandant aux étudiants de rester chez eux et de ne pas essayer de quitter la ville, faute de quoi ils seraient exposés à des sanctions privatives de liberté.