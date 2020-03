© Copyright : DR

Kiosque360. Le chef du gouvernement a interdit aux ministres de voyager dans des pays enregistrant des foyers de coronavirus tels la Chine, la Corée du Sud, l’Italie, la France et l’Espagne. Par ailleurs, le Comité national de pilotage à déconseillé au PAM de réunir son Conseil national.

Le coronavirus a contraint plusieurs ministres marocains à annuler leurs missions à l’étranger, suite à l’interdiction qui leur a été faite par le chef du gouvernement de se rendre dans des pays, comme la Chine, où il existe des foyers épidémiques. L’ambassadeur de la Chine au Maroc a d’ailleurs eu un entretien avec le chef de l’Exécutif au siège de la présidence du gouvernement. En prenant cette décision, Saâd-Eddine El Othmani a appliqué les recommandations du Comité national de pilotage interdisant tout déplacement en Chine, en Corée du sud et en Italie.

Cette restriction ne concernait, au départ, que quelques régions comme Bergame, dans le nord de l’Italie, laissant par exemple la possibilité de visiter Rome. Mais, avec la propagation du virus, elle a été étendue à d’autres villes italiennes. La limitation des déplacements des responsables gouvernementaux a par la suite été élargie à l’Espagne, notamment aux villes touchées par l’épidémie comme Barcelone et Valencia, avec une dérogation pour Madrid. Aujourd’hui, cette restriction concerne la France et certains pays du Golfe, où l’on a enregistré certains foyers de coronavirus.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 5 mars, que même à l’intérieur du royaume, où le coronavirus demeure circonscrit, on commence à annuler des événements et des rassemblements. C’est ainsi que le PAM a annulé une réunion de son Conseil national prévue samedi dernier, à Rabat, après que son secrétaire général, Abdelatif Ouahbi, a consulté des responsables du Comité national de pilotage. Ces derniers lui ont déconseillé de mettre en péril la santé des 700 personnes qui devaient se réunir pour élire les membres du bureau politique. La présidente du Conseil national du PAM, Fatima-Zahra Mansouri, a confirmé que la décision du report avait été prise suite aux recommandation du Comité national de pilotage et des autorités sanitaires.



Il faut rappeler que, jusqu’à mardi dernier, 33 cas suspects ont été enregistrés au Maroc. L’état de santé de la personne testée positive au coronavirus demeure stable. Selon certaines sources, 17 membres de la famille de ce malade, qui a regagné le Maroc en provenance du nord de l’Italie, ont subi des examens médicaux. Par ailleurs, les autorités ont entrepris de contacter les passagers qui ont pris le même avion que l’homme atteint par le coronavirus. Le délégué régional du ministère de la Santé de la région de Draa-Tafilalet, Khalid Salmi, a déclaré que ces passagers avaient été soumis, chez eux, à des examens médicaux. Aucun symptôme de l’épidémie, ajoute-t-il, n’a été décelé chez ces voyageurs parmi lesquels se trouvaient des gens originaires de Rachidia, Ouarzazate, Tinghir et Midelt.