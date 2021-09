Conseils élus: les choses sérieuses commencent ce jeudi 16 septembre

Akhannouch dépose sa candidature à la mairie d'Agadir.

Kiosque360. La course aux mairies des grandes villes et à la présidence des Conseils des communes, des régions et des Conseils préfectoraux et provinciaux démarre ce jeudi. Le processus devrait se poursuivre jusqu’au 25 septembre.

Les réseaux sociaux regorgent d’informations faisant état de l’élection de telle ou telle personne à la mairie d’une ville, à la présidence d’une région, ou encore à la tête d’un Conseil préfectoral ou provincial. Il n’en est encore rien. Le processus de l’élection des instances dirigeantes des collectivités territoriales démarre, en effet, ce jeudi 16 septembre, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son numéro du même jour. Autant dire que dans les communes, les régions et les Conseils des provinces et préfectures, les choses sérieuses ne commencent qu’à partir de cette date. Cette opération devrait se prolonger jusqu’au 25 septembre, précise le quotidien. Citant une circulaire adressée par le ministère de l’Intérieur aux walis et gouverneurs, Al Ahdath Al Maghribia souligne que ce processus a été entamé le 11 septembre, date d’ouverture du délai de dépôt des candidatures pour la présidence des communes et des Conseils régionaux. Ce délai prend fin mercredi 15 septembre, rappelle le quotidien. Selon la loi organique relative aux communes, les organes du Conseil à élire sont constitués du bureau, de commissions permanentes, d’un secrétaire du Conseil et de son adjoint, ainsi que de groupes pour les Conseils à régime d’arrondissements. Le bureau du Conseil se compose du président et des vice-présidents. Seuls les candidats têtes de liste qui ont été élus peuvent postuler au poste de président de commune, précise le quotidien. Pour cela, il faut non seulement appartenir à un parti politique, mais également satisfaire un certain nombre de conditions fixées par la même loi. Les candidats doivent, entre autres, appartenir aux partis classés parmi les cinq premiers au regard du nombre total des sièges obtenus dans le Conseil de la collectivité concernée. La demande de candidature doit être accompagnée d’une lettre d’accréditation délivrée par le parti politique auquel appartient le candidat. Les candidatures à la présidence du Conseil doivent être déposées personnellement auprès de l’autorité locale dans les cinq jours qui suivent l’élection des membres du Conseil. Il en est de même pour les Conseils régionaux. Dans les deux cas, le président du conseil et ses vice-présidents sont élus lors d’une seule séance prévue à cet effet, dans les quinze jours suivant l’élection des membres du Conseil. Dans le cas concret de Casablanca, poursuit le quotidien, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat sera élu le 22 septembre. Le président du Conseil de la ville sera désigné deux jours plus tôt, le 20 septembre, alors que l’élection du président du Conseil de la préfecture aura lieu le 21 septembre. A l’issue des élections des membres du Conseil de la ville de Casablanca le 8 septembre, rappelle le quotidien, le RNI a obtenu 41 sièges sur un total de 131 sièges au conseil, suivi du PAM avec 26 sièges, de l’Istiqlal avec 23 sièges, du PJD avec 18 sièges) et de l’UC avec 11 sièges.

Par Amyne Asmlal