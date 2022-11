© Copyright : DR

Kiosque360. Tout a déjà été réglé. Le secrétaire général, Mohand Laenser, cède le poste à Mohamed Ouzzine. Il reste néanmoins aux commandes, puisqu’il sera désigné président du parti. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Au mouvement populaire, c’est le branle-bas. Le parti vient d’entamer la dernière ligne droite avant son 14ème congrès, qui aura lieu les 25 et 26 novembre. Les préparatifs, surtout logistiques, vont bon train pour accueillir dans de bonnes conditions quelques 1.800 congressistes. Quant à l’enjeu de l’événement, il est minime puisque, d’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du lundi 21 novembre, c’est fort probable que c’est c’est Mohamed Ouzzine qui va succéder à Mohand Laenser à la tête du parti.

L’ancien ministre de la jeunesse et actuel député et vice-président de la première Chambre «a, en effet, toutes les chances pour accéder au poste», commentent des sources du parti citées par le quotidien. Cela ne veut pas dire que le secrétaire général sortant va prendre sa retraite. Mohamed Laenser sera, ainsi nommé président du MP, poste qui lui permettra d’assurer un contrôle et supervision générale de l’activité du parti.

Pour le reste, reprenant les mêmes sources, le quotidien affirme que les préparatifs se déroulent dans un climat de consensus. Ce qui veut dire que les congressistes ne feront qu’entériner ce qui a déjà été décidé. C’est, du moins le cas, de l’épineuse question de la succession de Laenser, aux commandes depuis 1986, et de l’avenir de ce dernier au sein du parti qui, comme précisé plus haut, a déjà été tranchée.

En tout cas, souligne le journal, plusieurs dirigeants du parti n'ont pas manifesté d'intérêt pour le poste de secrétaire général. C’est le cas notamment de Driss Sentissi, chef du groupe parlementaire à la première Chambre qui, tout en refusant de se prononcer sur les candidatures au poste, affirme qu’il n’est pas intéressé.

Cela dit, rappelle le quotidien, le poste du président occupé, de son vivant, par feu Mahjoubi Aherdane est resté vacant depuis son décès. Mais ce dernier n’est plus un poste honorifique. En effet, après les derniers amendements apportés aux statuts du parti, ce poste est devenu exécutif. C’est même une position fondamentale qui limite considérablement les fonctions et les attributions du nouveau secrétaire général, précise le quotidien.

Bien que tout a été préparé d’avance, les congressistes pourraient très bien jouer le jeu. Il n’est pas à écarter, explique le quotidien, que malgré le consensus sur la personnalité d’Ouzzine, d’autres prétendants au poste présentent leur candidature. D’ailleurs, le président du comité préparatoire, Driss Sentissi, a déjà déclaré ouverts les délais de candidature qui courent depuis samedi 19 novembre jusqu’au mardi prochain. Les candidats seront connus le jour-même.

Au-delà de la consensuelle et très probable nomination du tandem Ouzzine-Laenser à la tête du parti, le congrès devrait adopter une «nouvelle plateforme politique» spécifique au parti, a notamment relevé le président du comité préparatoire cité par le quotidien. Ce dernier a, du reste, insisté sur le fait qu’à quelques jours du congrès, le parti ne connaît aucune forme de tension ni de clivage. Tout est en ordre.