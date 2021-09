© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs femmes ont été portées à la tête de communes urbaines ou rurales. Un phénomène politique salutaire qui se confirme et se répand dans plusieurs régions du Maroc.

De Marrakech à Benguerir ou de Oulad Taima à Azilal et Youssoufia, l’élection de femmes pour diriger des conseils élus devient un fait courant. Un phénomène politique qui se propage et auquel le journal Al Ahdath Al Maghribia consacre un article dans son édition du lundi 20 septembre.

Le journal donne l’exemple de Fatima-zahra Mansouri portée à la tête de la mairie de Marrakech. A l’exception de deux élus portant les couleurs du PSU et du PPS, tous les autres, 79 au total, ont voté en faveur de la présidente du conseil national du PAM pour l’élire présidente du conseil communal de Marrakech en remplacement de Larbi Belcaid du PJD.

Al Ahdath Al Maghribia, explique que Fatima-Zahra Mansouri a présenté une liste inclusive où sont représentés les principaux partis politiques élus au sein du conseil. Le PJD a hérité de trois vice-présidences sur les 10 constituant le bureau. Le RNI et l’Istiqlal ont remporté deux sièges chacun au niveau du bureau.

Si Fatima-zahra Mansouri reprend un fauteuil qu’elle a occupé auparavant entre 2009 et 2015, Bahia El Youssoufi, elle, met un terme à 60 ans de succession masculine à la tête de la présidence du conseil provincial de Benguerir. Cette femme d’affaires quadragénaire a réussi l’exploit de remporter le fauteuil de la présidence ce vendredi 17 septembre au nom de l’USFP. Cette prouesse a été possible grâce à l’alliance entre les partis représentés au niveau dudit conseil, explique le journal. L’élection d’une femme à la tête de la province de Benguerir représente une rupture avec le passé et annonce le début d’une nouvelle ère sur le plan politique et local et un tournant dans le développement tant espéré pour cette ville.

Le même jour de l’élection de Bahia El Youssoufi, une autre femme a été portée à la présidence du conseil communal de Tizi N'isly, une commune rurale de la province Beni Mellal. Il s’agit de la jeune Meryem Ouhssata qui s’est présentée aux élections avec les couleurs du PPS. Le journal précise que Meryem Ouhssata a intégré le Parlement en 2016, alors âgée de 21 ans, en tant que députée PAM.

A Oulad Taima, une autre femme a mis fin au règne masculin en remportant la présidence après avoir décroché son siège lors du scrutin du 8 septembre en tant que tête de liste du RNI. Il s’agit de Nadi Bouhdoud Boudlal qui a pris les rênes du cœur battant de la province de Taroudant.

Ce n’est pas tout. Le journal ajoute qu’un autre conseil est tombé sous la présidence d’une femme, Hanane Mabrouk. Il s'agit de celui de Youssoufia. L’élue PAM a remporté la présidence grâce à 17 voix sur 31. Le résultat était attendu au vu de l’alliance scellée avant le vote.