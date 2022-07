© Copyright : MAP

Kiosque360. Lors du Conseil des ministres de ce 13 juillet, la communauté juive marocaine a fait l’objet d’une attention royale. Le roi Mohammed VI a donné ses instructions afin que les institutions régissant cette importante communauté soient réorganisées. Les détails avec les quotidiens Al Ahdath et Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Dans son édition du jeudi 14 juillet, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia a consacré un grand dossier aux importantes décisions prises lors du Conseil des ministres, tenu le 13 juillet, sous la présidence du roi Mohammed VI. Une bonne partie de ce dossier a mis en exergue la réorganisation, sur instructions royales, des institutions régissant la communauté juive marocaine.



Le Souverain a ainsi décidé le renforcement du dispositif légal encadrant les institutions organisant la communauté juive marocaine, un dispositif élaboré à travers de larges consultations avec les personnalités et représentants de la communauté, qu’ils soient présents au Maroc ou résidant à l’étranger.



Ces nouvelles institutions «répondent aux souhaits des Juifs du Maroc, d'ici et d’ailleurs, de retrouver leur place dans le concert de la nation afin d’apporter leur pierre à l’édification d'un Maroc uni et pacifique, dynamique et prospère, dans ses légitimes frontières ancestrales», comme précisé dans le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du 13 juillet.



Al Ahdath revient sur les instances concernées que sont le Conseil national de la communauté juive marocaine, qui sera chargé de gérer les questions et les affaires quotidiennes des membres de la communauté, la Commission des Juifs marocains de l'étranger dont le rôle est de consolider les liens des juifs marocains établis à l’étranger avec leur pays d'origine, à renforcer leur rayonnement cultuel et culturel et à défendre les intérêts suprêmes du Royaume. Enfin, la Fondation du judaïsme marocain aura pour missions de promouvoir et veiller au patrimoine immatériel judéo-marocain, ses traditions et spécificités.



Assabah ajoute pour sa part que la communauté juive au Maroc et les représentants de celle établie à l’étranger ont vivement salué la pertinence de la réorganisation des institutions de la communauté juive marocaine dans son ensemble. Le Conseil des communautés israélites au Maroc a d’ailleurs affirmé que ce nouveau cadre légal fournit à la «diaspora un cadre qui leur permettra de renforcer encore les liens avec le Royaume et de s'impliquer avec ferveur pour la défense des causes nationales».