La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) procédera, à partir du jeudi 2 janvier, à l'écoute des institutions, des partis politiques et des syndicats, afin de recueillir leurs contributions et avis sur l'élaboration commune d'un modèle de développement. Ces séances d'échange s'inscrivent dans un processus d'ouverture et de co-construction, incluant les forces vives de la nation. Voici le calendrier des séances et l'ordre de passage des différentes institutions et organisations politiques et syndicales, tel que convenu avec elles :

Jeudi 2 janvier 2020

Parti de la Justice et et du Développement.

Union Socialiste des Forces Populaires

Parti de l'Istiqlal

Vendredi 3 janvier 2020

Mouvement démocratique et Social

Union Marocaine du Travail

Samedi 4 janvier 2020

Union Générale des Travailleurs du Maroc

Confédération Démocratique du Travail

Les séances d'échange auront lieu au siège de La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, Avenue Azzaitoune, Hay Riad, Rabat. D'autres séances sont prévues et seront annoncées ultérieurement.