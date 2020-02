© Copyright : DR

Kiosque360. C’est une virée exceptionnelle que viennent de réaliser des membres de la Commission spéciale du modèle de développement. Dans une région d’accès extrêmement difficile, ils sont allés à la rencontre d’agriculteurs qui, faute d’une autre alternative, cultivent et vivent du cannabis.

C’est dans les recoins les plus reculés, mais aussi les plus élevées parfois car situés dans le Haut Atlas, que Chakib Benmoussa, entouré de certains membres de la Commission spéciale chargée du modèle de développement, a discuté avec un large éventail de cultivateurs bien particuliers.

De Ouezzane à Bab Berred, située à 1.800 m d’altitude, en passant par Chaouen nichée dans les hauteurs enneigées des montagnes du Rif, les cultivateurs de kif, malgré la sensibilité, le tabou, voire l’interdit qui plombe ce sujet, ont clairement expliqué à leurs interlocuteurs que cette matière était leur seule source de revenu, rapporte le quotidien Al Massae du mardi 25 février.

Très attentifs, Benmoussa et les membres de la CSMD qui l'accompagnent, à savoir Tozy, Fikrat, Farida Belyazid, Boukhoubza et Mekkaoui, se sont entendu dire, lors d’une réunion élargie avec les habitants de la région, qu’à Bab Berred en particulier et dans les communes rurales avoisinantes, toute l’économie locale est basée sur la culture et la vente à l’état brut du kif.

Les porte-parole de la nombreuse assistance, formée surtout de jeunes, ont ainsi fait une proposition aux membres de la Commission spéciale du modèle de développement: ou bien le nouveau modèle propose clairement la légalisation de la culture de cannabis dans la région nord du Maroc, ou bien il l’interdit une bonne fois pour toutes à condition, toutefois, de mettre sur pied une alternative qui servirait de source de revenu sûre et durable aux habitants de la région et qui leur permettrait de sortir définitivement d'un perpétuel état de précarité.

Répondant aux doléances de ces cultivateurs dans les régions visitées, Chakib Benmoussa leur a reconnu le droit de défendre l’alternative qui leur semble la plus appropriée pour résoudre leurs problèmes. Le rôle de sa commission se limitera à observer, écouter, réfléchir et donner des avis aux décideurs à qui reviendra, en dernière instance, la responsabilité de trouver les solutions idoines à toutes les problématiques qui se posent à travers le pays, dont celle de la culture du kif.