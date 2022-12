Karim El Aynaoui, président du Policy Center for the New South, lors de la clôture de la 11e édition de la conférence internationale de haut niveau, The Atlantic Dialogues.

© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoClap de fin pour la 11e édition de la conférence internationale de haut niveau, The Atlantic Dialogues, organisée cette année sous le thème «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi».

Le Policy Center for the New South a organisé, du 14 au 16 décembre 2022 à Marrakech, la 11e conférence internationale annuelle, The Atlantic Dialogues. Plus de 400 invités de 60 nationalités ont pris part à cette nouvelle édition en présentiel autour du thème «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi».

De la diplomatie du climat à la révolution énergétique, en passant par les innovations en matière d’agriculture, d’infrastructures et de gouvernance, cette édition des Atlantic Dialogues a posé la question des stratégies communes possibles, à travers 11 sessions plénières.

«Après onze éditions, nous sommes très contents que ce soit une communauté qui s'est créée avec un état d'esprit commun. Plus de 400 participants, venant de près de 60 pays, ont discuté de plusieurs sujets touchant l’espace atlantique», a indiqué, dans une déclaration à la presse, Karim El Aynaoui, président du Policy Center for the New South, applaudissant le dialogue Nord-Sud intergénérationnel qui a eu lieu, notamment grâce à la présence dans les discussions de jeunes professionnels de toute la zone Atlantique, qui font partie des Atlantic Dialogues Emerging Leaders.

Pour sa part, Abdelhak Bassou, senior fellow au Policy Center for the New South, a rappelé la conjoncture de la tenue de cette 11e édition des Atlantic Dialogues: celle de la sortie de la pandémie et du déclenchement de la guerre en Ukraine.

Il a aussi signalé que les Atlantic Dialogues ont été une magnifique expérience, reflétant les valeurs du Policy Center for the New South qui incluent le débat passionné et les analyses et travaux basés sur les faits.

Faire porter les voix du Sud dans la conversation géopolitique globale et dialoguer sur un pied d’égalité ont donc représenté les valeurs centrales, ainsi que les raisons d’être de cette conférence, qui a réuni un mélange unique d’expertises intercontinentales.