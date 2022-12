Miguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération et haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies.

© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoMiguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération et haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies, a mis en avant, ce jeudi 15 décembre 2022 à Marrakech, l’importance de la promotion des valeurs de paix et celles de la sécurité alimentaire.

Intervenant dans deux panels, ce jeudi 15 décembre 2022 à Marrakech, en marge de la 11e conférence internationale annuelle, The Atlantic Dialogues, Miguel Angel Moratinos, ancien chef de la diplomatie espagnole, a plaidé en faveur de la solidarité pour résorber les fractures qui menacent le monde.

Ce responsable onusien a également insisté sur l’importance de placer la sécurité alimentaire au cœur des débats, étant donné qu’il s’agit d’un enjeu fondamental dans le développement des sociétés actuelles.

Celui qui est aujourd’hui le haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies (l’UNAOC) a insisté sur le besoin urgent d’engager le dialogue et d’investir dans la prévention des conflits et le maintien et la consolidation de la paix.

Revenant sur l’organisation de la neuvième édition du Forum de l’UNAOC, Miguel Angel Moratinos a souligné l'importance des discussions et des échanges menés au cours de ce Forum, ainsi que celle de la Déclaration de Fès. «Je crois que cela a été un grand succès pour le Maroc, pour le monde, pour les Nations Unies, mais aussi pour le multilatéralisme, à un moment où on se pose toujours la question de guerre, d'incompréhension, et de confrontation. Fès était un moment où on a envoyé un message de paix, de réconciliation, et de vivre-ensemble», a-t-il indiqué.

S’agissant de la Déclaration de Fès, le n°1 de l’UNAOC a fait observer qu’elle a été chaleureusement accueillie par la communauté internationale. «Maintenant, nous devons développer davantage les conclusions et les recommandations de la rencontre de Fès pour mieux avancer», a-t-il soutenu.

Rappelons que le Policy Center for the New South organise du 14 au 16 décembre 2022 à Marrakech, la 11e conférence internationale annuelle, The Atlantic Dialogues. Plus de 350 invités de 60 nationalités prennent part à cette nouvelle édition en présentiel autour du thème: «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi».

Le thème retenu cette année s’est imposé en raison de multiples crises. Pandémie, guerre en Ukraine, changement climatique… Autant de chocs qui exposent les limites du néolibéralisme comme du multilatéralisme, tout en présentant des opportunités de coopération, dans un monde devenu interdépendant. De la diplomatie du climat à la révolution énergétique, en passant par les innovations en matière d’agriculture, d’infrastructures et de gouvernance, cette édition des Atlantic Dialogues posera la question des stratégies communes possibles.