Kiosque360. Au nom de 35 pays, le représentant des Émirats Arabes Unis (EAU) au CDH de Genève a soutenu brillamment l’intégrité territoriale du Maroc. De son côté, la représentante des États-Unis a dénoncé la répression des opposants en Algérie. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Pour la troisième fois consécutive, un groupe de 35 pays dirigé par les Émirats Arabes Unis a défendu, avec une forte conviction, la marocanité du Sahara, et ce, mardi dernier, à l’occasion de la 51e session du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) tenue à Genève.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 15 septembre, que ce succès intervient après une rude bataille diplomatique menée, depuis des années, par le Maroc contre l’exploitation des droits de l’Homme par l’Algérie via son protégé, le Polisario. Cette victoire est d’autant plus précieuse que les mensonges algériens ont été longtemps relayés par un lobby qui s’est étendu dans les couloirs du CDH à Genève. Le groupe de soutien à l’intégrité territoriale a réitéré son appui à la souveraineté totale et globale du Royaume sur ses provinces du Sud ainsi qu’aux efforts sérieux déployés par le Maroc pour trouver une solution à ce différend.

Le communiqué, lu par le représentant des EAU, souligne que le dossier du Sahara est un conflit politique qui est entre les mains du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce dernier reconnaît la primauté de l’initiative d’autonomie «sérieuse et crédible» présentée par le Maroc comme une solution définitive à ce conflit régional. Le groupe des 35 Etats a, par ailleurs, salué l’ouverture par plusieurs pays de consulats généraux dans les villes de Dakhla et Laâyoune en soulignant que: «ces représentations diplomatiques constituent un levier pour renforcer la coopération économique et l’investissement au profit de la population locale».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, à l’instar de la plupart des journaux marocains, a repris l’intégralité de l’excellente plaidoirie du représentant des EAU dans l’enceinte du CDH à Genève. Le diplomate émirati qui a salué la nomination d’un nouveau représentant personnel du Secrétaire général de l’ONU a tenu à mettre les points sur les «i» quant à la mission confiée à Staffan de Mistura: «le représentant onusien est chargé de relancer le processus politique parrainé exclusivement par l’ONU sur la base de la formule définie durant les deux tables rondes tenues à Genève, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution n° 2602». Le communiqué du groupe des 35 Etats a également salué les efforts déployés par le Maroc dans le développement de ses provinces du Sud ainsi que le renforcement des libertés.

Et le communiqué de rappeler que le Conseil de sécurité s’est félicité, dans ses résolutions, du rôle joué par les deux commissions régionales du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) dans les villes de Dakhla et de Laâyoune. Après ce coup de massue infligé à l’Algérie et ses pions polisariens, la représentante des États-Unis au CDH leur a donné le coup de grâce en condamnant «les graves violations commises par la junte militaire dans la confiscation des libertés d’opinion et d’expression à l’encontre du peuple algérien». Et de poursuivre en critiquant vivement les pratiques arbitraires des autorités algériennes pour intimider les opposants et réprimer les activistes ainsi que les défenseurs des droits de l’Homme.