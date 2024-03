Casablanca: la chasse aux milliards «endormis» est lancée

Cela semble être le nouveau terrain de chasse du nouveau wali de Casablanca, Mohamed Mhidia. A Casablanca et sa région, la traque aux milliards budgétisés, qui restent dormants dans les comptes, est lancée. Il vient de saisir la maire de la ville, Nabila Rmili, à cet effet.

Dans son édition du lundi 4 mars, Assabah explique que le Conseil de la ville de Casablanca s’apprête à tenir une réunion extraordinaire, dont le principal objectif est de voter la programmation de l’excédent budgétaire de l’exercice 2023, dans le cadre du budget 2024. La tenue de cette réunion fait suite à une missive adressée par le wali à la maire, l’invitant à reprogrammer ce budget. En plus du Conseil de la ville, le Conseil préfectoral devrait également être concerné par une initiative similaire, avec l’objectif d’éviter que des centaines de millions de dirhams restent dormant dans les comptes de la ville et d’autres instances, alors que la métropole est engagée sur un grand nombre de projets d’investissement nécessitant des enveloppes conséquentes.

Toujours d’après Assabah, les montants ainsi récupérés permettront de financer certains projets stratégiques de Casablanca, comme l’aménagement des routes ou encore l’acquisition de médicaments pour des maladies chroniques. Selon une source du journal, la demande adressée par le Wali à la maire intervient après que le trésorier de la commune l’a informé de la clôture des comptes de la ville au titre de l’année 2023, comptes dégageant un excédent budgétaire. D’habitude, ajoute la publication, tout excédent dégagé sur un exercice n’était reprogrammé que lors de la session ordinaire du Conseil de la ville du mois de mai suivant. Or, nul n’ignore l’urgence des projets enclenchés dans la métropole, et surtout la volonté du Wali de les réaliser au plus vite, d’autant que Casablanca est appelée à organiser, durant les prochaines années, d’importantes manifestations internationales. C’est pourquoi il a appelé à la tenue d’une session extraordinaire du Conseil pour reprogrammer rapidement l’excédent budgétaire de 2023 et pouvoir ainsi mener les projets concernés selon la cadence voulue.

Comme le précise Assabah, la maire de Casablanca n’a pas tardé à répondre à la sollicitation du wali et a rapidement informé les élus de la ville de la tenue de cette session ce lundi 4 mars. Ils seront ainsi invités à discuter et à voter la clôture des comptes de la ville au titre de l’année 2023 et à voter l’annulation de certaines affectations budgétaires liées au secteur de l’équipement au titre du budget 2024, ainsi que la reprogrammation des excédents. D’autres décisions devraient également être soumises au vote des élus.