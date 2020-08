© Copyright : DR

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu, mardi, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Emirats Arabes Unis auprès du roi Mohammed VI, indique un communiqué des AE.

Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri a auparavant occupé le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays au Royaume de 2011 à 2016 et plusieurs autres fonctions dont notamment, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Emirats au Royaume du Bahreïn, aux Etats-Unis d’Amérique et au Royaume d’Arabie Saoudite.