© Copyright : DR

Kiosque360. Une demi-douzaine de communes, dont des grandes villes, vient de recevoir une subvention d’excellence pour son rendement et ses performances. Une consécration qui ne saurait mieux tomber pour les dirigeants de ces communes, puisqu'elle coïncide avec le début d'une année électorale.

Plusieurs communes ont obtenu une subvention d'excellence pour leur rendement et leur performance. Le montant de la subvention varie de 9 millions de dirhams pour Marrakech, par exemple, à environ un million de dirhams pour la ville d’Al Hoceima. C'est un cadeau du ciel pour les staffs dirigeants de ces communes, qui appartiennent pour la plupart au PJD, juste avant le début d'une année électorale. Les dirigeants de ces communes ne manqueront certainement pas de s'en servir dans leur campagne pour les prochaines élections, laisse entendre l'hebdomadaire La Vie éco dans sa dernière édition.

Concrètement, il s’agit d’une subvention exceptionnelle accordée dans le cadre d'un programme piloté par la Direction générale des collectivités locales (DGCL), avec comme partenaires la Banque mondiale et l'Agence française du développement (AFD). Pour l'obtenir, il faut justifier d'un certain nombre de performances et respecter une série de critères, à la fois d'ordre juridique et organisationnel, préalablement définis. Pour prétendre participer à ce programme, il faut aussi avoir fait partie d'une short-list de 103 communes choisies parmi les 1.538 que compte le Royaume, précise l'hebdomadaire. Le mérite ne revient donc pas aux présidents ni au bureaux dirigeants de ces communes. Loin de là, puisque ces communes ont été choisies en raison de la population qu'elles couvrent, soit 83% de la population urbaine et 55% de la population totale du pays pour les 103 communes sélectionnées.

L’hebdomadaire souligne que ce Programme d'appui à l'amélioration de la performance des communes au Maroc s'appuie sur plusieurs critères pour l'octroi des subventions. Il s'agit, notamment, des indicateurs et normes relatifs aux performances des communes au niveau de la gestion administrative et financière et au niveau de la mise en œuvre des mécanismes de bonne gouvernance, de la consécration des principes de transparence et d'égalité dans l'accès aux services sociaux, ainsi que de la consécration de la culture de proximité et d'interaction avec toutes les composantes du tissu socioéconomique de la ville.

Ce programme est à cheval entre deux mandats électoraux. Ainsi aucune équipe dirigeante ne peut s’en approprier les résultats. Prévu sur une période de 5 ans (2019- 2023), ce programme a pour objectif de renforcer la bonne gouvernance des communes afin d'améliorer les services aux citoyens et aux entreprises. Selon les services de la DGCL, cités par La Vie éco, il permettra, de même, d’accroître la résilience des territoires, de renforcer leur capacité à soutenir la relance économique et le développement local, et de garantir la continuité et l'amélioration de la qualité des services publics locaux.

Il contribuera aussi au développement de l'intercommunalité, dans une logique d'amélioration de l'efficience de certains services publics clés tels que les transports communs ou la collecte des déchets urbains. Il faut dire, conclut l'hebdomadaire, que ce programme, dont la première phase de la mise en œuvre coïncide avec le début d’une année électorale, avec ce que cela suppose de tentatives de récupération partisane, s'inscrit pleinement dans le processus de la régionalisation avancée et de la décentralisation. Un processus qui transcende toutes les opérations électorales.