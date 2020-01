© Copyright : DR

Kiosque360. La Cour d’appel de Casablanca a condamné le président de la commune de Tanant et député PAM à quatre de prison ferme pour malversations financières. L’accusé trempait dans des transactions illégales avec trois entrepreneurs qui ont écopé de 18 mois de prison ferme chacun.

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d'appel de Casablanca a condamné le président de la commune de Tanant (province d’Azilal) à quatre ans de prison ferme. L’accusé, qui est aussi député du PAM, a été poursuivi pour dilapidation de l’argent public, escroquerie et falsification. Le tribunal a également condamné trois entrepreneurs impliqués dans cette affaire à 18 mois de prison ferme chacun. La BNPJ avait auparavant lancé des investigations sur des magouilles qui ont entaché certains projets, ainsi que sur la falsification de procès verbaux par le responsable de la commune précitée. Le principal accusé, Driss. A, ainsi que deux entrepreneurs, ont été arrêtés, tandis que trois autres personnes ont été poursuivies en état de liberté provisoire. Selon les informations recueillies par le quotidien Al Massae, qui rapporte les faits dans son édition du jeudi 30 janvier, le juge d’instruction chargé des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech avait entendu, dans cette affaire, les témoignages de conseillers communaux.



Après enquête, la BNPJ a déféré les accusés devant le procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca, avant que le juge d’instruction n’ordonne de les placer en détention provisoire dans la prison d’Oukacha. Cette affaire a éclaté quand l’Instance nationale de protection des biens publics, dans la région de Casablanca-Settat, a déposé une plainte auprès du procureur général du roi. La plainte comportait des témoignages d’élus confirmant l’existence de malversations financières, de falsification de procès verbaux et de dilapidation des deniers publics.



Ladite Instance indique avoir reçu plusieurs plaintes signées par un groupe de conseillers accusant, dans la commune de Tanant, le président et député du PAM d’avoir trempé dans des transactions illégales. Les élus citent notamment le versement de fonds à des entrepreneurs qui n’ont pas terminé les travaux, l’octroi de projets et le paiement de montants dus d’une manière indue, ainsi que l’allocation de crédits budgétaires sans justificatifs. Les accusations ne se sont pas limitées à la dilapidation de l’argent public et se sont étendues à la falsification du PV de la session d’octobre 2017. Les mis en cause auraient lancé des appels d’offres fictifs et alloué les crédits budgétaires y afférents.